La Ultra 100K Sierra de Gata supera con éxito su edición 0 tras un exigente recorrido

Hay proyectos que nacen sobre el papel y otros que se forjan recorriendo montaña. En el caso de la Ultra 100K Sierra de Gata, la idea comenzó a tomar forma entre senderos, cumbres y pinares de la comarca durante los entrenamientos de David Chorro, preparador físico natural de Perales del Puerto, creador del sistema Train Elite y con una amplia trayectoria en el deporte profesional.

Chorro formó parte del Real Madrid que conquistó la Décima Copa de Europa con Carlo Ancelotti, además de haber trabajado en diferentes clubes del fútbol profesional, una experiencia que ahora combina con el desarrollo de su propio método de entrenamiento y con iniciativas deportivas vinculadas a su tierra. Completó el gran ensayo del proyecto al recorrer 100 kilómetros en 11 horas y 34 minutos durante la edición 0 de la Ultra 100K Sierra de Gata, una prueba piloto concebida para testar el recorrido antes de su primera edición oficial.

David Chorro, a la izquierda, en plena prueba. / VICTOR GARCIA

La carrera discurrió por algunos de los paisajes más representativos de la comarca, atravesando los entornos de Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata, Gata, Villamiel, Hoyos y Acebo, en pleno corazón de la cacereña Sierra de Gata.

El recorrido, diseñado para corredores de larga distancia, acumuló cerca de 6.000 metros de desnivel a lo largo de senderos técnicos y tramos de alta exigencia física. La ruta pasó por enclaves emblemáticos como Puerto de Castilla, la Cresta de la Almenara o las faldas del monte Jálama, combinando bosques, pinares, ríos, cascadas y crestas con panorámicas que se abren entre Extremadura y Castilla y León.

Una idea nacida entrenando

Detrás del reto hay también un largo proceso de preparación. Chorro afrontó esta prueba tras un año completo de entrenamiento, en el que acumuló más de 1.800 kilómetros dentro del desarrollo de su sistema Train Elite.

Fue precisamente durante esos entrenamientos por la zona de Perales del Puerto cuando empezó a visualizar el potencial deportivo de la comarca para acoger una prueba de ultratrail de gran formato.

La edición piloto reunió a 14 corredores, además de otros atletas que se sumaron para cubrir distintos tramos del recorrido, permitiendo así evaluar la dureza y viabilidad del trazado.

Promoción de la comarca

Más allá del desafío deportivo, el proyecto busca dar visibilidad al enorme potencial natural y turístico de la Sierra de Gata. La intención de sus impulsores es que la Ultra 100K pueda atraer en el futuro a corredores de toda España y consolidarse como una de las grandes citas del ultratrail en el oeste peninsular.

La montaña, en este caso, no solo se recorre: también se proyecta como una oportunidad para mostrar al exterior los paisajes, senderos y pueblos de una comarca que aspira a abrirse camino en el calendario de las grandes pruebas de resistencia.