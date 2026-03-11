Álex Quevedo: Debut amargo con el Cacereño, pero mentalidad fuerte

Un sufrimiento que se suele pasar por alto es el de los familiares que se desplazan desde lejanos lugares de origen para ver los partidos de sus allegados y, como es lógico, apoyarles. Tuvo especial mérito el pasado fin de semana que Reyes y Eric, madre y hermano de Álex Quevedo, cogiesen un par de vuelos desde Menorca hasta Ferrol –unos 1.100 kilómetros de distancia– y se volviesen a la isla con la tristeza de ver que el chico, un prometedor portero de 21 años, encajaba tres goles en su debut con el Cacereño. Su planta (1,91 metros) impresiona, pero también su fortaleza anímica.

Sin duda quedó como una de las imágenes del encuentro cómo Quevedo era consolado en las gradas de A Malata por quienes más le quieren. Era un día muy importante para él: suponía la primera vez que se ponía bajo la portería del equipo verde, al que llegó en el mercado de invierno cedido por el Villarreal, dejando atrás una grave lesión que le tuvo un año sin jugar.

Espera desquitarse pronto del 3-1 en Galicia: «Por una parte estoy contento por poder jugar ya con el Cacereño porque la verdad que tenía muchas ganas, pero es verdad que también estoy fastidiado por el resultado y por cómo fue el partido en sí. Ahora solo queda aprender de ello y crecer para los próximos si tengo la oportunidad de jugar».

«Todo el apoyo»

Comenta Quevedo que se encontró bien ante ‘fuego real’ porque es evidente que nunca va a ser lo mismo que un entrenamiento. «Cuando me dijeron que iba a jugar me dieron al mismo tiempo todo el apoyo y la confianza. Me lo pusieron muy fácil y ahora lo que me gustaría es devolver esa confianza en el campo», explica.

Lo malo es que todo se puso muy cuesta arriba con el 1-0 a los siete minutos. «No fue un partido normal. Se nos complicó más de lo que pensábamos», lamenta, volviendo a mirar hacia adelante. «Ya es solo pasado y no se puede cambiar. Tenemos que centrarnos en lo siguiente». Y ese «lo siguiente» es la cita ante la Ponferradina este domingo (16.00 horas), «una final de las doce que quedan y hay que salir a ganarla como si fuese la última. Todos sabemos que en casa hay que hacerse fuertes».

Dice el meta que para recuperar el optimismo, que parece haber decaído en las últimas semanas, solo hay que mirar la clasificación: el Cacereño está a solo tres puntos de la zona segura. «No siempre se puede sumar de tres en tres. Si no es así, por lo menos hay que sacar empates y, lo que es más importante, competir. Así vamos a sacar esto adelante, no tengo ninguna duda. Tenemos que volver a la dinámica de hace un par de semanas porque ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Hay que ver el vaso medio lleno».

Reyes besa a su hijo Álex . / Raul Lomba / Agencia LOF

Buena relación con Nieves

Algo que llamó la atención de él fue su expresividad, cómo intentaba ordenar a futbolistas mucho más veteranos que él. «Siempre intento tener metidos a mis compañeros porque así es como se ganan los partidos en estas categorías. Cuando entro al campo me da igual la posible diferencia de edad con mis compañeros. Es algo que se queda fuera, otra película», sostiene.

Sobre la relación con el guardameta hasta ahora titular, Diego Nieves, desvela que fue «muy buena desde el principio», así como con el entrenador específico de ambos, Alberto Tienza. «Soy siempre partidario de que nos llevemos bien porque sabemos que es una posición difícil, apoyarnos entre nosotros y hacernos mejores en los entrenamientos. Eso hará bien al equipo. La portería es un mundo aparte porque los errores que se cometen se señalan más», reflexiona.