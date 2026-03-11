David García Zurita estará en el Mundial de Pista Cubierta

El atleta pacense David García Zurita formará parte de la selección española que disputará el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta, que se celebrará en Toruń (Polonia) del 20 al 22 de marzo. El velocista pacense ha conseguido su plaza tras la última actualización del sistema de clasificación de World Athletics, que ha ampliado el listado de participantes con la incorporación de atletas que han quedado dentro de la cuota tras las renuncias registradas en el ranking internacional.

La inclusión de García Zurita supone una excelente noticia para el atletismo pacense, que contará con representación en una de las grandes citas internacionales de la temporada bajo techo. El corredor del Maven - Club Atletismo Badajoz estará presente en la prueba de 400 metros, disciplina en la que continúa consolidándose como uno de los velocistas españoles más destacados del momento.

Junto a él también han obtenido plaza los atletas Pol Oriach, en los 3.000 metros, y Markel Fernández, igualmente en los 400 metros. Los dos velocistas ya estaban incluidos inicialmente en la convocatoria española para formar parte del relevo 4x400 metros mixto, pero ahora podrán competir también en la prueba individual. Por el contrario, otros atletas españoles que aguardaban esta actualización, como Fátima Diame, Jaime Guerra, Héctor Santos o Pol Ferrer, no han logrado finalmente entrar en la lista de participantes.

Noticias relacionadas

La clasificación de García Zurita llega además tras un Campeonato de España Short Track muy destacado, en el que fue uno de los grandes protagonistas. Tras completar una ronda de semifinales a un gran nivel, en las que se impuso con autoridad con un tiempo de 46.73, el mejor de toda la serie, en la final volvió a competir de manera sobresaliente para colgarse la medalla de plata con 46.96, a solo 27 centésimas del oro.