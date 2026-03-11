Galardón individual para Sara Gabrielly como 'consuelo' para el Arroyo

La gran actuación que protagonizó el Extremadura Arroyo el pasado sábado, en el partido en el que liquidó al Arona por un rotundo 3-0, ha vuelto a encumbrar a su atacante de ala Sara Gabrielly como jugadora más valiosa (MVP) de la vigésima jornada de la Superliga Femenina 2, según refleja en su web la Real Federación Española de Voleibol.

El nombramiento es otro pequeño consuelo para el club extremeño, que firmó su descenso matemático hace dos semanas y está disputando estos últimos encuentros sin nada en juego a nivel clasificatorio.

Gabrielly firmó unas sensacionales estadísticas, con 17 puntos, 5 bloqueos, un 46% de eficacia en ataque y una media de 5,7 puntos por set.

La jugadora brasileña ha destacado asimismo desde el comienzo de la competición por su inestimable aportación anotadora, liderando jornada tras jornada esa parcela, tanto en ataque, como en bloqueo o saque, además de brillar en aspectos intangibles como su capacidad de influencia en cada encuentro.

La próxima jornada, penúltima del calendario regular de competición, el Extremadura Arroyo visitará la cancha del VP Madrid (domingo 15 de marzo, CDM Entrevías, a partir de las 12.45 horas).