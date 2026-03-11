Malpartida de Cáceres acelera hacia un fin de semana grande de motocross.

Circuito Las Arenas y Malpartida de Cáceres ya calientan motores para un fin de semana épico en el mundo del motocross. Los días 14 y 15 de marzo serán escenario de la segunda prueba del Campeonato de España de Motocross (que comprende las categorías del Campeonato de España Élite MX-Élite, MX2-Medio Élite y MX-125 y, por otro, las del Campeonato de España Sub 18 MXS-18, MX-85 y MX-65), el Campeonato de Extremadura en diferentes categorías, así como la prueba Elf Super Supersprint.

Cartel del Campeonato de España de Motocross en Mapartida de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Un circuito con novedades para hacer más espectaculares las evoluciones de los pilotos y la presencia de deportistas de la talla de Rubén Fernández, David Braceras o José Antonio Butrón, algunos de ellos recién llegados del mundial disputado en Argentina hace escasas fechas, así como de los extremeños Samuel Tapia y José Luis Moreno Paniagua, permiten augurar un fin de semana excepcional para los aficionados.

La prueba, que ha sido presentada en el Foro de los Balbos, promete emoción redoblada gracias a un circuito en el que se han realizado mejorar en los últimos meses, en las que han colaborado tanto el personal de Moto Club Las Arenas como del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.

Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres, en la presentación. / Juan José Ventura

Presentación

A la presentación han asistido Diego Lancho, presidente de Las Arenas; Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres; Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes; Noelia Rodríguez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, así como el corredor extremeño Samuel Tapia, Campeón de España MX125, entre otros.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, destacó el trabajo que realizan Diego María Lancho, presidente de Las Arenas, y de todo su equipo para posicionar a Extremadura como referente del motocross de alta calidad. “Un motocross de élite con uno de los mejores circuitos que hay en toda España y del que podemos sentirnos muy orgullosos todos los extremeños, porque no solamente alberga competiciones de ámbito nacional, sino también internacional. Ojalá en un futuro podamos volver a ver para traer a los mejores pilotos del mundo”, dijo el edil.

Participantes en una pasada edición de la prueba, en Circuito Las Arenas. / EL PERIÓDICO

Impacto económico medido

Posteriormente, inició en el impacto económico que tiene la prueba, cuantificado por un estudio de la Universidad de Extremadura y que ronda los 600.000 euros, con un retorno que multiplica por diez cada euro que se invierte, además de un impacto de visualizaciones en redes sociales de más de 165.000 personas. Los espectadores rondan los 7.000 in situ. “Eso también es luchar contra el despoblamiento del entorno rural”, añadió.

Finalizó con el orgullo que como alcalde de Malpartida siente, pues “desde un municipio peque se organiza un evento donde van a estar los mejores pilotos de toda España, y lo hacemos, además, con estándares de gran calidad”, concluyó.

Malpartida de Cáceres acelera hacia un fin de semana grande de motocross / EL PERIÓDICO

Un circuito a punto, con novedades

Diego Lancho, presidente de Las Arenas, reconoció el apoyo de la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Deportes, la Diputación de Cáceres y al Ayuntamiento de Cáceres su compromiso con el evento y el Circuito Las Arenas. “Es una fantástica promoción de la ciudad, la comarca y la región, con un gran retorno económico para la zona gracias a 25 años ininterrumpidos de eventos del máximo nivel en un circuito extremeño referente en todo el país”, dijo.

Cartel de la prueba Elf Supersprint / EL PERIÓDICO

Explicó que la Elf Supersprint –que repite tras el éxito del año pasado- es una manga de solo doce minutos en la que compiten los mejores pilotos de ELITE MX1 y ELITE MX2 por un premio de 5.500 euros. Solo se disputa en algunos circuitos del Campeonato de España.

Samuel Tapia, actual campeón de España de MX 125, con la consejera de Deportes y sus padres. / Juan José Ventura

Los pilotos, dispuestos a dar lo mejor

El joven pilo extremeño Samuel Tapia, rookie en la categoría MX2, añade que “intentará darlo todo en la competición y estar delante en esta nueva categoría”.

Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, concluyó indicando que la Junta de Extremadura "ha reforzado la ayuda para la creación de eventos de este nivel, con un incremento del un 45%, hasta 400.000 euros”.

Finalmente, Noelia Rodríguez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, recordó que el circuito Las Arenas, en Malpartida de Cáceres, "se encuentra a apenas a unos minutos de la ciudad y que la prueba tiene este año, un significado especial para nosotros, puesto que Cáceres es Ciudad Europea del Deporte".