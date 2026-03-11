«El Al-Qázeres un club muy cercano y mis compañeras son increíbles»

¿Qué tal se está adaptando?

Muy bien, la verdad. Llegar en medio de la temporada pensaba que iba a ser muy difícil, con los roles ya definidos, pero la gente del club, las chicas, los entrenadores… todo el mundo me lo ha puesto muy fácil. Es un club muy familiar, muy cercano desde el principio, y mis compañeras son increíbles. Se me ha pasado el tiempo volando.

¿Cómo se produjo su llegada?

Estaba jugando bastante, pero el equipo en el que estaba no acababa de funcionar. Hablé con mi agente y me recomendó salir. Entonces apareció esta oportunidad y fue genial. Además, coincidió curiosamente con la semana en la que el Santfeliuenc jugaba aquí. La operación se cerró dos días después.

¿No conocía la ciudad?

No, nunca había estado. Cuando me ofrecieron venir pensé: «Ostras, Cáceres, no he estado nunca, no sé cómo será», pero la verdad es que me ha encantado. Mis padres vinieron hace un mes y disfrutamos mucho visitándola y comiendo en sitios muy buenos.

¿Cómo se ve dentro del equipo? Da la sensación de que puede aportar en varias facetas.

Sí, podría decirse así. Creo que en defensa estoy dando un paso adelante. Obviamente tengo que mejorar, pero puedo defender a jugadoras más físicas que yo. Y en ataque intento aportar energía, movimiento y ayudar en lo que haga falta.

Laura Salmerón se dispone a lanzara canasta ante el Unicaja. / CARLOS GIL

Pasado en Estados Unidos

Adaptarse a Cáceres parece casi sencillo comparado con el cambio que tuvo que suponer ir desde su Cataluña natal a Estados Unidos, donde jugó cuatro años en la universidad de Loyola...

Sí, cuando llegué allí fue duro. Tuve que adaptarme al choque cultural y también al idioma. Yo sabía inglés, el que te enseñan en el instituto, y además había ido a academias porque mis padres siempre me insistieron en que era muy importante, pero no es lo mismo estar allí y que te hablen de forma coloquial. Entender me costó menos que hablarlo. Lo difícil era expresarme como yo quería, con naturalidad.

¿Y en lo deportivo también necesitó adaptación?

Sí, también me costó un poco. Pero, como la temporada empieza en noviembre y ellos están todo el verano, tuve algo más de tiempo para hacerlo.

Estuvo allí mucho tiempo, así que la experiencia debió de ser buena... Cada vez hay más ejemplos como el suyo.

Sí, la verdad es que sí. Tuve una lesión en mi primer año. Estaba jugando bastante, pero me rompí justo cuando me sentía más adaptada. Luego volví a mediados del segundo año, aunque seguía con dolor y me tuvieron que volver a operar. Pero, en conjunto, guardo muy buen recuerdo de los cuatro años.

¿Mantiene relación con gente de allí?

Sí, claro. Muchos días hablo con amigas de allí, e incluso con mis entrenadoras, con las que sigo teniendo mucha cercanía.

¿Recomienda la experiencia?

Sí, totalmente. Creo que es muy buena porque sales de casa, creces como persona, conoces una cultura nueva, estudias y juegas al baloncesto a un nivel alto. En el baloncesto español a veces es difícil compaginarlo todo, así que yo sí lo recomiendo.

¿Qué estudió allí?

International Business & Marketing, que engloba varias materias.

Aunque es joven, ¿piensa ya en el futuro tras el baloncesto?

Sí, sí. De hecho, ahora estoy haciendo un máster, así que creo que todo eso me puede ir bien. Pero bueno, primero quiero acabar esto y luego ya pensar en lo que venga.

El Al-Qázeres festeja su victoria ante el Santfeliuenc. Detrás puede verse, entre otras personas, a los padres de Laura Salmerón y a Gedna Capel, exjugadora del equipo. / CB AL-QÁZERES

Recuerdo reciente

En lo colectivo, ¿cómo le sentó al Al-Qázeres la última victoria, precisamente ante el Santfeliuenc?

Muy bien. Fue un alivio, la verdad. El anterior partido contra el Domusa Teknik fue duro porque podíamos haberlo ganado y se nos escapó, encima en una última jugada en la que estuve por el medio. Pero creo que nos sirvió para aprender a ser más constantes durante todo el partido, a jugar los cuatro cuartos como nosotras queremos.

¿Fue especial jugar contra un equipo en el que ha estado hasta hace poco?

Sí, aunque muchas de mis antiguas compañeras ya no están. Pero con las que coincidí, muy bien. Fue raro verlas, ver a los fisios y a gente con la que compartía el día a día, pero también me hizo ilusión.

¿Se ven en el 'playoff' de acceso a la final a cuatro?

Vamos a intentarlo. Hay muchos equipos peleando, pero sí, está muy presente en las conversaciones que tenemos en el vestuario. Por eso las derrotas duelen más y las victorias se valoran más. Está en nuestras manos. Lo que podemos controlar son nuestros partidos, nuestro rendimiento y nuestra constancia. n