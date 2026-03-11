El Real Madrid prohíbe a su grada de animación llevar banderas de España y cantar contra Guardiola en el partido ante el City: "Vamos a estar mirados con lupa"

Nada de banderas, ni de España ni de cualquier otro país, ni de menciones a Pep Guardiola en los cánticos. O al menos eso es lo que tratará de evitar el Real Madrid, en las zonas en las que puede hacerlo. Aunque en el duelo ante el Manchester City los focos apuntarán al césped, en esta ocasión también se desviarán un poco para captar lo que ocurre alrededor. Y es que pese a la congregación de estrellas que se citará este miércoles en el verde del Santiago Bernabéu para disputar los octavos de final de la Champions, las miradas apuntarán también a la grada, en el punto de mira después de lo ocurrido hace escasas dos semanas, cuando un socio de la 'grada fans', el sector de animación blanco, realizó el saludo nazi durante el duelo de dieciseisavos ante el Benfica.

El seguidor fue detectado por la seguridad del conjunto blanco y la entidad actuó con dureza, expulsándolo del club, pero no se libró de la sanción del máximo organismo del fútbol europeo, que le impuso una multa de 15.000 euros por un comportamiento racista y/o discriminatorio de uno de unos seguidores. Pero además, la UEFA avisó de que le apercibía del cierre parcial del Bernabéu en caso de reincidencia en el próximo año. Ese sector para alrededor de 500 aficionados, por tanto, será clausurado en caso de que en el próximo año se repita una actitud similar, en un 'modus operandi' por el que ya han pasado otros equipos como el Barça o el Atlético.

El episodio ha encendido las alarmas en el Real Madrid, que ha tomado cartas en el asunto. Tal y como han mostrado varios aficionados, las peñas que forman esa grada de animación han sido advertidas por el club de que no se permitirá llevar banderas que no sean de los colores blanco o morado (los del club). Por tanto, ni de España ni de cualquier otro país, al igual que las bufandas. Y, además, tampoco se podrá citar en los cánticos durante el partido a Guardiola, entrenador del City y poco querido en el coliseo blanco por su pasado blaugrana.

"Vigilancia muy estricta"

Así lo recoge un comunicado que los responsables de la Grada Fans, situada en la parte baja del fondo sur del estadio blanco, han enviado a los aficionados que suelen ubicarse en esa zona tras mantener una reunión con representantes del club. "Como todos sabéis, el club ha sido sancionado con una multa económica y con un apercibimiento de cierre de la Grada Fans por parte de la UEFA. También nos han trasladado y recordado las normas de comportamiento, ya que esta grada estará bajo una vigilancia muy estricta", señala el texto.

"Si en alguna zona del estadio se entonan cánticos contra Guardiola, nosotros no los seguiremos; nos limitaremos a animar al Madrid", añade el comunicado, en referencia a una medida destinada a evitar cualquier tipo de cántico con contenido homófobo. "Todos de blanco. No se permite llevar banderas de España, Cuba, Polonia o Mongolia… únicamente banderas del Real Madrid", sigue el mensaje, en alusión a otra norma que ha generado bastante más polémica entre los aficionados madridistas. Además, advierten de que el sector va a estar "mirado con lupa" y muy vigilado por lo que llaman los "chalecos morados", miembros de seguridad que pone el club para comprobar que se cumplen todas las normas.

El aviso, contundente, busca evitar que la sanción que ahora está parada y en periodo de suspensión se acabe activando. Y llega ahora precisamente porque el contexto, con la visita de Guardiola, lo complica todo. Desde hace años, cada visita suya al Bernabéu viene acompañada del mismo cántico: "Ay, Guardiola, qué delgado se te ve. Primero fueron las drogas, hoy por Chueca se te ve", una letra que mezcla alusiones a un positivo por nandrolona en sus tiempos como jugador en el Brescia con una segunda parte homófoba en relación al famoso barrio madrileño. Por esos cánticos, que llegaron de una zona distinta a la grada de animación, la UEFA ya sancionó al Real Madrid en febrero de 2025 con una multa de 30.000 euros y otra amenaza de cierre parcial del Bernabéu suspendida por dos años.

Reacción de los aficionados

La advertencia del club a ese sector en referencia a las banderas ha indignado a decenas de seguidores blancos, que a través de las redes han llamado a llenar el resto de sectores del Bernabéu de enseñas rojigualdas ante el City.