Armand Duplantis supera su propio récord mundial de salto con pértiga y alcanza los 6,31 metros: "Por Suecia y por mi familia"

Hay deportistas que compiten contra sus rivales, otros que luchan contra el crono, y luego está Armand "Mondo" Duplantis, que mantiene un pulso personal con las leyes de la física. Este jueves por la noche, en el santuario de su propio evento, el 'Mondo Classic' de Uppsala, el mundo volvió a contener el aliento para ver cómo un ser humano convertía un listón de fibra de vidrio en la frontera de lo imposible.

Un centímetro más cerca de las estrellas

El salto fue una oda a la perfección técnica. Una carrera de aproximación eléctrica, la pértiga curvándose hasta el límite de su resistencia y un vuelo limpio, sin roces, por encima de los 6,31 metros. Con este vuelo, Duplantis suma su 15.º récord mundial, superando por un centímetro la marca de 6,30 m que estableció en los pasados Mundiales de Tokio.

"Salto por mi familia, por Suecia y por todos los que me apoyan", declaraba un Duplantis visiblemente emocionado tras aterrizar en la colchoneta.

La dictadura del centímetro

Al igual que hiciera Sergey Bubka en su día, Mondo está administrando su leyenda centímetro a centímetro. No es falta de capacidad para saltar más alto; es la maestría de un cirujano que sabe que cada récord es un evento histórico y un peldaño más hacia una inmortalidad que ya tiene asegurada.

El impacto de un icono

Desde que irrumpió en la escena internacional, Duplantis ha devuelto al atletismo ese brillo de "estrella de rock". A sus 26 años, la pregunta ya no es si volverá a batir el récord, sino dónde está el límite biológico del ser humano. Por ahora, mientras el resto del mundo mira hacia arriba, Duplantis es el único que mira hacia abajo desde el cielo de los 6,31 metros.