«No sé si hago una cosa muy bien en concreto, pero sí hago un poco de todo»

¿Qué tal se encuentra?

Muy bien, la verdad. Muy a gusto aquí en Cáceres.

Su llegada fue un poco apurada, ¿no? Fue el último día del mercado, se incorporó y jugó muchos minutos de inmediato en su debut ante el Logrobasket...

Sí, sí. La primera semana que estuve aquí conseguí adaptarme rápido a la dinámica del equipo, a la forma de jugar y a todo. Creo que en el partido también se vio...

En todos los equipos se trabajan conceptos similares, ¿no?

Al final las jugadas no son iguales, pero muchas sí son parecidas y eso te facilita bastante el trabajo a la hora de memorizar y de adaptarte en un sitio nuevo.

¿Le sorprendió jugar tanto, incluso en minutos decisivos?

Pues la verdad es que sí, pero no porque crea que en la pista no hice un buen trabajo. Tampoco pienso que por llevar una semana tenga que jugar poco o tener minutos limitados. Al final, en función de cómo uno juega, se merece jugar más o menos.

Parece que no le tiene miedo a nada. Se atrevió con triples, con penetraciones… daba la impresión de que llevaba aquí toda la vida...

Ya lo he dicho antes: estoy muy a gusto aquí y eso, junto con los compañeros y todo el grupo, ha facilitado mucho que me adapte tan rápido.

¿Cómo se ve como jugador?

Creo que soy bastante polivalente. No sé si hago una cosa muy bien en concreto: no soy un tirador experto, no soy un defensor experto, no soy nada muy específico, pero sí creo que puedo hacer un poco de todo, dependiendo de lo que pida el partido o el entrenador.

¿Y qué falló en su etapa en el Molina? Empezó jugando más y luego ya no tanto.

La situación era particular. A los jugadores de la casa los cuidan mucho y al final eso afecta. Los que se han formado allí o son de allí de toda la vida quizá están más protegidos en ese sentido.

Venía de hacer un buen año en el Salt de Tercera FEB...

Era el equipo vinculado del Bàsquet Girona y tuve la oportunidad de entrenar con ellos, lo que me preparó bastante para dar ahora el salto y que no se note tanto la diferencia entre categorías. Llegué a ir convocado en la Liga Endesa, contra Granada, pero no llegué a debutar, una lástima.

¿Qué diferencia ve entre Tercera FEB y Segunda FEB?

Sobre todo en el físico. En Tercera FEB quizá hay dos jugadores muy físicos por equipo, pero no toda la plantilla. en Segunda FEB.

¿Qué diagnóstico hace del Cáceres Patrimonio, siendo usted el último en llegar?

La verdad es que veo al equipo en una buena época. Lo veo yendo para arriba en todo. No lo sabía, pero me dijeron que el inicio fue un poco complicado, que no se ganó ningún partido en casa en la primera vuelta. Ahora, en cambio, veo una dinámica muy difer--ente. Vamos a todos los partidos con ganas de sacarlos y creo que hay muchas posibilidades de ganar todos los que vienen.

En la primera vuelta al equipo le costaba más reaccionar cuando el partido se torcía, pero ahora da la sensación de que compite mejor. ¿Ve al equipo en puestos de ‘playoff’ sí o sí?

Sí, sí. Cien por cien, seguro.

¿De qué va a depender?

De nosotros. Si seguimos con esta dinámica, con cómo estamos trabajando en los partidos y en los entrenamientos, con esa hambre de meternos en el playoff y de jugar bien, yo creo que entramos seguro. Depende más de nosotros que de los otros equipos.

¿Y el partido de Morón cómo lo afrontan? También es un rival en una situación un poco extraña, con cambio de entrenador y todo eso.

Yo no jugué contra ellos en la primera vuelta porque estaba en la otra conferencia, pero creo que hay que ir a ganar, la verdad.

Hábleme un poco de usted fuera del baloncesto. Los jugadores jóvenes también tienen que mirar al futuro. ¿Está estudiando?

Sí, estudio en la Universidad de Girona. Ahora lo estoy haciendo más online.

Pol Campeny. / CÁCERES BASKET

¿Y qué carrera estudia?

Estudio CAFyD, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Es una salida bastante clásica entre jugadores como usted. ¿Y como persona cómo se definiría?

Creo que soy un chico bastante sociable, al que no le cuesta adaptarse a otros grupos. Si llego a un grupo de personas, no me cuesta hablar con ellos ni relacionarme. Soy bastante abierto.

¿Ha jugado al baloncesto desde siempre?

Sí, empecé con seis o siete años y hasta ahora no he parado. No he hecho ningún otro deporte.

¿Le vino por su familia?

Mi padre sí que jugó toda la vida también. No a nivel profesional, pero sí en Copa Catalunya. Mi madre no. La verdad es que ha sido él quien siempre me ha ayudado a entrenar y quien me ha impulsado un poco más a tomármelo en serio.

¿Es usted de Girona capital o de un pueblo de alrededor?

Nací en Girona y crecí allí hasta los diez o doce años. Después me mudé a un pueblo que está a cinco minutos, Fornells de la Selva. Pero vamos, soy de Girona.

No conocía Cáceres, entonces.

No había venido nunca, pero sí que había oído hablar de la ciudad. Es una ciudad pequeña, como Girona, más o menos, y yo estoy más a gusto en ciudades así que en las grandes, la verdad.