Loida Zabala y la valoración infinita de la vida y el deporte

Respondiendo a su propia naturaleza, Loida Zabala Ollero (Losar de la Vera, 5 de abril de 1987) va más allá de la plata: «Valoro tanto la vida que aprovecho cada entrenamiento y cada oportunidad», asegura orgullosa. La deportista extremeña relata sus últimas (e intensas) sensaciones en este diario. La haltera extremeña residente en Madrid acaba de proclamarse subcampeona de Europa de Para Powerlifting en Georgia tras levantar 105 kilos, un resultado que confirma su nivel competitivo en uno de los momentos más delicados y, al mismo tiempo, más intensos de su vida.

Venía la verata de hablar ante 305 alumnos de varios colegios de San Lorenzo de El Escorial. Y de volver a emocionarles. Loida Zabala se sentía feliz tras una nueva conferencia sobre su experiencia vital, marcada por el deporte, la discapacidad, un cáncer terminal y la capacidad de seguir compitiendo y ayudando a otros en medio de todo ello.

Zabala, en pleno esfuerzo en el Europeo. / Cedida

«Trabajo como conferenciante desde 2006, que es una de las cosas que más me gusta, porque así acabo de ayudar a los demás», explica la deportista extremeña. La charla volvió a dejarle una sensación especial. «Hoy estaban varias personas llorando de la emoción y, madre mía, me llena de vida», relata, tan natural como siempre.

Delante tenía a centenares de escolares que, según ella misma cuenta, al principio creen que van a escuchar únicamente la historia de una deportista en silla de ruedas. Pero la realidad va mucho más allá. Su relato aglutina esfuerzo, dolor, aprendizaje y una forma muy concreta de mirar la vida. «Al principio piensan que es la historia de una persona en silla de ruedas, pero no se esperan todo el trasfondo que hay después», resume.

Más que una medalla

Lo que Zabala cuenta en esas intervenciones no se limita a su carrera deportiva. Habla también del aprendizaje acumulado en los momentos más duros de su vida, de la discapacidad, del maltrato físico que sufrió en una etapa anterior y de su actual lucha contra el cáncer. «He aprendido mucho a lo largo de la vida», resume. «Son experiencias que ayudan mucho a sobrellevar muchas situaciones».

Ese poso personal da aún más dimensión a la medalla de plata que acaba de conquistar en el Europeo. Aunque en 2022 ya fue campeona de Europa, ella misma admite que este resultado tiene una carga distinta. «Uno de los más emocionales, sí», afirma al valorar un podio que llega en unas circunstancias muy diferentes a las de entonces.

También es una plata que refrenda su progresión. En este campeonato ha levantado 105 kilos, por encima de los 93 con los que logró el título continental hace cuatro años. «Yo aun así he mejorado un montón», sostiene. «Todo el progreso físico que he tenido me hace seguir tan motivada que tengo más fuerza que antes».

El regreso a Georgia, además, no ha sido un viaje cualquiera. En Tiflis, donde ya compitió hace dos años en la Copa del Mundo, vivió uno de los mayores sustos de su vida en el mismo hotel en el que se ha alojado ahora: sufrió un grave atragantamiento al comer pescado y estuvo a punto de morir. Volver a ese escenario y subir de nuevo al podio añade una carga emocional todavía mayor a esta medalla.

Loida Zabala, a la izquierda, con su medalla de plata en Tiflis. / Cedida

Tras regresar a España, reconoce que necesitaba algo de descanso físico, pero asegura que ya se encuentra recuperada. Su próximo objetivo será el Campeonato de España del 30 de mayo.

Su experiencia límite

En lo anímico, transmite una fortaleza serena, muy ligada a la conciencia del momento vital por el que pasa. «Anímicamente siempre muy bien, porque estoy muy motivada, más que nunca», señala. Y añade una reflexión que resume bien su forma de afrontar esta etapa. «El valorar tanto la vida y ver que no sabes si hay un mañana o no, hace que aproveches cada momento, cada entrenamiento, cada oportunidad».

Ese es, seguramente, uno de los rasgos que mejor explican su presente. Zabala no habla desde la teoría ni desde el tópico de la superación, sino desde una experiencia límite que ha convertido en impulso. Por eso sus palabras tienen un peso especial tanto cuando se sube a una tarima como cuando se pone delante de un auditorio. En ambos escenarios transmite la misma idea: seguir, mientras se pueda, y hacerlo con sentido.

Zabala se somete a controles médicos cada tres meses y la próxima revisión será en abril. «Me hago resonancia, TAC y análisis», detalla. Habla de la enfermedad sin rodeos y con una claridad desarmante: «Va a haber algún momento en el que la medicación va a dejar de funcionar». Cuando eso ocurra, explica, será el equipo médico el que estudie nuevas alternativas para intentar seguir conteniendo el avance del cáncer.

Mientras, su rutina apenas se detiene. Además de entrenar y atender entrevistas y otros compromisos, continúa desarrollando esa faceta de conferenciante que, dice, le aporta un sentido especial. En diciembre ya acudió varias veces a Extremadura por este motivo y entre el 24 y el 27 de marzo volverá a ofrecer varias charlas, una de ellas en Badajoz. «Me lo paso tremendamente bien», asegura. «Ayudar a los demás es lo que más me gusta», proclama.

En su pueblo pronto

Ese próximo viaje a Extremadura le abre además la posibilidad de regresar a su pueblo, al que no va desde las pasadas Navidades. Afincada en Madrid, Zabala reconoce que espera tener tiempo para acercarse a Losar cuando baje a tierras extremeñas para esas conferencias de finales de mes, aunque todo dependerá de la agenda y de cómo encaje desplazamientos.

También en ese día a día mantiene muy presente su vínculo con Extremadura. Sigue pendiente del deporte de la tierra y de quienes han abierto camino antes o al mismo tiempo que ella. Ahí sitúa uno de sus referentes más claros: la exjudoca Conchi Bellorín, a la que cita no solo por su trayectoria competitiva, sino también por su papel posterior. «Es una persona increíble. Fue muy buena deportista», explica Zabala. «A mí me ha inspirado mucho», recalca.

Con una nueva medalla internacional al cuello y nuevos retos en el horizonte, Zabala continúa demostrando que su historia va mucho más allá del resultado deportivo. La plata europea confirma su nivel competitivo; su actitud ante la vida, su capacidad para emocionar y su voluntad de seguir siendo útil a los demás explican por qué su ejemplo sigue dejando huella dentro y fuera del deporte.