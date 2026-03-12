El Mérida quiere volver a divertirse y ganar en el Romano

Abriendo la vigesimoctava jornada, el Mérida recibe este viernes, a las 19.00 horas, al Guadalajara, con la intención de volver a la versión perdida, ante Cacereño y Talavera, en los dos últimos partidos en casa. Fran Beltrán, técnico emeritense, se mostraba confiado en sus jugadores. «Los veo todos los días y tengo la sensación de que trabajamos bien», y repetía un mensaje de la semana pasada: «tenemos que llegar a los objetivos desde la ilusión y el deseo, y no desde la presión. Tenemos que centrarnos en los partidos que nos quedan, que haya competencia interna, que no sepan quién va a jugar, que entrenen con todo, que tengamos intensidad y que la afición se sienta orgullosa. Me preocupa lo que tenemos que hacer y no lo que hemos hecho hasta ahora».

Para este encuentro se mantiene la baja de Pipe y tampoco podrá estar Javi Lancho “por protocolo después del golpe en la cabeza del pasado sábado. Los servicios médicos aconsejan que esta semana no participe y que vaya reincorporándose al grupo poco a poco».

Disculpas del técnico

En relación con la expulsión que sufrió el técnico la semana pasada y que le ha valido una sanción de dos encuentros, el entrenador quiso aclarar que «con respecto al club, a la afición y a nosotros, en cuanto a las formas y a la reacción, yo no tengo problemas en pedir disculpas», reconociendo que «tengo que gestionar bien las emociones en un momento así. Lo que hice sea o no expulsión, lo tiene que valorar el árbitro y no me es trascendente, tampoco que me sancionen dos partidos».

También aseveró que «lo que se dice en el acta y en algunos sitios, y el motivo de la sanción no es verdad. En ningún momento hay un enganchón porque yo quiero que entre Lancho al campo y el doctor no quiere”. Beltrán mantiene que su reacción es porque no hay una buena comunicación sobre la continuidad de Lancho y por eso Javi Domínguez no está preparado para entrar, estando el equipo con un jugador menos. El entrenador quiso zanjar el tema indicando que «luego hablé con Tente – el médico-, con que el que me llevo fenomenal, para pedirle disculpas, hablo con mi staff para que estas cosas no nos vuelvan a pasar. Mi reacción no me va a volver a pasar. No hay ningún problema, tenemos que mejorar y ya está».

Nombres

Vuelve Jacobo Martí, pero «no está para 90 minutos, ya veremos si sale de inicio o con minutos en la segunda parte». Lo normal es que Gaizka Martínez sea el que ocupe el lateral derecho, con lo cual Raúl Beneit volvería al centro del campo, habrá que ver dónde encaja, si como mediocentro o mediapunta, «bendito problema», reconoce su técnico. El que podría volver al once, «si lo deseo», es Carlos Doncel.

Enfrente estará el antepenúltimo, que llega en racha: tres partidos seguidos sin perder y dos victorias consecutivas en casa. El empate, de mérito, en el Ruta de la Plata en Zamora. Beltrán esperaba del rival que no cambie mucho con respecto a lo que está haciendo, «si acaso si van a jugar con línea de tres o de cuatro». Indicaba que es un equipo que «trata bien el balón y es bastante activo sin él».

Bajas visitantes

Por su parte, el técnico visitante, Juanvi Peinado, no podrá contar con Cañizo, Samu Mayo, Ablanque y Lucas Pérez, este último lesionado en el último partido. Tampoco estará el exemeritense Miki Muñoz, por una cláusula en su contrato.En cambio, Agus Moreno, sustituido al descanso en el último encuentro por precaución, se encuentra en buenas condiciones y estará disponible. Peinado definía al Mérida como “un equipo muy fuerte, con muy buenas individualidades, muy versátil y con muchas maneras de jugar según el partido y el adversario”.

Desde el club, en colaboración con la asociación Sáhara Mérida, se realizará una recogida de alimentos no perecederos en las puertas del estadio. Irán destinados a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia).