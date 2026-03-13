El Cacereño Femenino, a dar un «golpe sobre la mesa» ante el Betis

Tras dos semanas de parón por los compromisos de las selecciones, el Cacereño Femenino regresa este sábado a la competición con un partido clave por la permanencia. El equipo de Ernesto Sánchez visita al Betis (17.00 horas) en la vigesimoprimera jornada de la Primera Federación Femenina, ya en la recta final del campeonato y tras ganar su último compromiso, 2-1 ante el Aem ilerdense.

El conjunto extremeño llega en un buen momento. Ha ganado tres de sus cuatro últimos partidos, suma 23 puntos y está fuera de los puestos de descenso, con tres de ventaja sobre el AEM, que marca la zona roja, aunque con un encuentro menos. Además, el Cacereño se encuentra a solo tres puntos del playoff de ascenso. Enfrente tendrá a un Betis penúltimo con 16 puntos, también con un partido pendiente, y que aún no conoce la victoria en 2026 (tres empates y tres derrotas).

Pese a la situación clasificatoria del rival, Ernesto Sánchez no se fía. «Espero un partido tremendamente complicado», advirtió el técnico, que considera que el cuadro andaluz afronta una de sus últimas oportunidades para engancharse a la pelea por la salvación. «Nos enfrentamos a un rival que puede ser una de sus últimas balas para engancharse a la lucha por la permanencia y eso lo hace especialmente difícil», explicó.

Un nueva "final" del CPC Femenino

Destacó la mejoría del Betis desde el cambio de técnico. “No ha perdido en su casa, ha sacado buenos resultados también fuera, como un empate en campo del Barça B», recordó. Por eso insiste en que el duelo exigirá la mejor versión de su equipo.

Y ahí es donde Ernesto Sánchez pone el foco. «Creo que el equipo sigue trabajando en buena dinámica. Las jugadoras están cada vez más convencidas de lo que se les dice y de lo que se trabaja», señaló. De hecho, cree que el Cacereño atraviesa su mejor momento del curso: «Nuestro momento ahora es el mejor y tenemos que aprovecharlo para dar un golpe encima de la mesa en Sevilla».

Las imágenes del Cacereño Femenino-Europa / Carlos Gil

Para el técnico, toda la preparación de estas dos semanas ha estado orientada a esta cita. «Para nosotros este partido es una final, es un partido con una importancia capital de cara a lo que pase luego en el futuro», resumió. Aun así, entiende que el peso clasificatorio recae más sobre el Betis. «Tenemos un colchón, eso nos permite no tener esa soga al cuello como quizás pueda tener el Betis».

Acompañadas por la peña Guardianas del Decano

El Cacereño, además, no estará solo en Sevilla. La peña Guardianas del Decano acompañará al equipo con una expedición de unas 40 personas en autobús para apoyar y tratar de convertir la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo en una especie de Pinilla. «Ese apoyo de la afición nos hace correr un poco más», subrayó Ernesto Sánchez. El objetivo, en lo deportivo y en lo ambiental, es repetir una jornada redonda como la vivida en Valdebebas antes de recibir la próxima semana al líder, el Barça B.