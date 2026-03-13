El Cáceres se presenta con optimismo en la pista del Morón

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta este sábado una cita de enorme trascendencia en la pista del Starlabs Morón (18.00 horas), en un duelo directo en la pelea por asegurarse un puesto en los ‘playoffs’ de la Segunda FEB. Así lo dejó claro su entrenador, Jacinto Carbajal, que destacó el buen momento de su equipo y la importancia de un triunfo que supondría un salto clasificatorio.

El técnico verdinegro explicó que la semana de trabajo, aunque corta, ha dejado buenas sensaciones. «Hemos tenido buenas sensaciones», señaló, aunque en el otro lado de la balanza está el hecho de que no puede contar aún con los tres jugadores que tiene de baja. Pese a que su progresión es buena, a Erikas Kalinicenko, Juan Santos y Luis García se les espera pronto, quizás en el siguiente choque, pero no está claro aún.

El entrenador cacereño subrayó que el choque en Morón llega en un contexto especialmente estimulante para los suyos. «Lo consideramos un duelo directo porque podemos alcanzarles en número de victorias», afirmó. El Cáceres, además, quiere apoyarse en su buen rendimiento lejos de casa para prolongar su dinámica positiva: «Venimos haciendo buenos partidos a domicilio y queremos seguir con la racha de resultados que llevamos en la segunda vuelta». Y es que el balance de 6-1 tras el paso del ecuador de la liga regular le está cambiando la cara a la temporada.

Cambio de entrenador

Se da la circunstancia de que en el Morón estrenará entrenador, aunque no ha sido un cambio de los clásicos: José Antonio Santaella optó por marcharse a la liga mexicana, dejándole la responsabilidad a su ayudante, Raúl Silva. «Va a ser muy continuista. Van a mantener sus ideas y sus sistemas. Si hay variaciones a nivel táctico, será a largo plazo», pronosticó Carbajal, que valoró muy positivamente el trabajo desarrollado por Santaella.

Definió al rival como «un equipo muy experimentado, muy de finales apretados», capaz incluso de vencer al líder, el Coto Córdoba, la pasada jornada. También resaltó un dato llamativo que alimenta la igualdad del duelo: «Ambos equipos somos los mejores visitantes de la liga». Morón suma ocho victorias fuera y cuatro en casa, mientras que el Cáceres presenta siete triunfos a domicilio y cuatro como local.

Mirando hacia arriba

En clave clasificatoria, Carbajal no escondió que el encuentro puede marcar el techo competitivo del equipo en este tramo final de temporada. «De ganar, yo creo que daríamos un paso a poder aspirar a la quinta o sexta posición», aseguró. En cambio, una derrota limitaría más las opciones y «nos tendríamos ya que conformar como mucho con afianzar la octava plaza o adelantar al equipo que también está igualado con nosotros, que es el Toledo».

También se refirió a varios nombres propios, reconociendo que no todos atraviesan su mejor momento, aunque la respuesta colectiva está compensando esos altibajos. Mencionó específicamente a Álvaro Palazuelos y Lance-Amir Paul, pero se mostró paciente, convencido de que recuperarán el nivel que han tenido en otros momentos.

Con la confianza recuperada, una segunda vuelta notable y la posibilidad de dar un golpe sobre la mesa, el Cáceres se presenta en Morón con ambición.