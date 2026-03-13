La Cruz Villanovense y Diocesano, este sábado frente a Real Madrid y Atlético

Fin de semana de máxima exigencia para los dos equipos extremeños que ocupan puestos de descenso en el grupo 5 de la División de Honor Juvenil. La Cruz Villanovense y el Diocesano se miden este sábado al primero y al segundo clasificado, respectivamente.

El conjunto serón visitará Valdebebas para enfrentarse al Real Madrid a partir de las 16.00, mientras que el equipo colegial recibirá al Atlético en los campos de Pinilla desde las 13.00. Más asequible, al menos sobre el papel, se presenta el compromiso del Badajoz, que viajará a Getafe para jugar también a las 16.00.

Con solo siete jornadas por disputarse, la visita de La Cruz al líder llega en el peor momento posible. El cuadro de Villanueva encadena tres derrotas consecutivas y tiene la permanencia a cuatro puntos.

Más cerca ve la salvación el Diocesano, que está a solo un punto, aunque se enfrenta a la complicada misión de frenar a un Atlético de Madrid que apenas ha cedido dos derrotas y cuatro empates en toda la temporada. Los colegiales han mejorado sus prestaciones respecto al inicio del campeonato, pero quizá no les alcance para frenar a un conjunto rojiblanco que solo ha encajado nueve goles en 22 partidos.

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De esta situación puede sacar provecho el Badajoz, que se mantiene al borde de la zona roja y necesita una victoria para tomar distancia cuanto antes. Cortar su mala dinámica, con solo dos puntos sumados de los últimos 27, se antoja imprescindible para no caer en descenso.