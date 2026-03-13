El Extremadura mide su potencial y sus aspiraciones ante el líder

El Extremadura tiene por delante este sábado, probablemente, su partido más determinante en lo que va de temporada. A partir de las 18.00 horas, en el Francisco de la Hera, recibe al Águilas, líder del grupo cuarto. Nueve puntos saca el conjunto murciano a los de Almendralejo. Pero cuidado. La calculadora puede ser caprichosa. Si el Extremadura lograra ganar y, cuatro días después, también ganara al Melilla en casa su partido aplazado, se pondría a tres puntos del líder y el golaveraje a favor. Ojo porque el cuento cambiaría mucho. Pero, lo primero, sería ganar este sábado.

Concienciado de ello está la plantilla del Extremadura. «El partido es importantísimo para todos. Volvemos de nuevo al estadio y queremos dar un buen sábado para nosotros y para toda la gente. Lo que buscamos es la victoria», decía el capitán Juanmi Callejón en la sala de prensa previa al partido. El duelo, además, abre una semana con tres partidos para el Extremadura, con dos compromisos en casa y uno fuera frente al Estepona, un tramo del calendario que puede resultar determinante en la clasificación.

Callejón recordó que sumar en estos partidos puede acercar al equipo a la zona alta. «Parece que estamos lejos, pero en esta liga en dos meses todo cambia. Si conseguimos puntuar mañana y ganar también el partido de Melilla, te puedes meter ahí arriba en la pomada y eso es vital para nosotros», explicó el capitán azulgrana.

Callejón también quiso poner en valor el apoyo constante de la afición azulgrana, que volverá a jugar un papel fundamental en el Francisco de la Hera. «Nunca he dudado de la afición del Extremadura. Incluso en Almería hubo gente que se desplazó, y eso se agradece mucho. Nosotros lo que intentamos es vaciarnos cada minuto y cada partido para darles alegrías», afirmó.

El capitán se mostró convencido de que el ambiente en el estadio será clave para afrontar un partido que puede marcar el rumbo del Extremadura en el tramo final de la temporada.

En lo deportivo, el Extremadura sólo tiene las bajas de Fran Rosales y Rober Correa, mientras recupera a Carlos Cordero que volverá a ser titular. Todo apunta a que lo hará en el eje de la defensa, junto a Cano.

Por su parte, el Águilas llega con un sólido liderato y la sensación de que si llegara a ganar en Almendralejo daría un zarpazo sobre la mesa y eliminaría por completo al Extremadura de cualquier ecuación por el título.

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Se espera un enorme ambiente en el Francisco de la Hera para un partido vital.