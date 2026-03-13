La Fundación Jóvenes y Deporte y Liceo Wellness renuevan su acuerdo de colaboración

La Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, y el centro deportivo Liceo Wellness de Plasencia, han renovado su acuerdo de colaboración para este 2026, dando continuidad al convenio firmado el año pasado entre ambas entidades.

Dentro de esta colaboración, el centro deportivo pasó a formar parte de la FJyD como miembro Patrocinador, siéndolo igualmente en esta anualidad, ofreciendo por su parte un acceso gratuito a sus instalaciones a aquellas personas deportistas mayores de 14 años y que tengan vigente la condición de deportistas de alto nivel (DAN) que hayan nacido o sean residentes en Extremadura, a deportistas, personal técnico o arbitral de alto rendimiento de Extremadura (DAR), así como otras personas deportistas propuestas por la propia Fundación Jóvenes y Deporte.

Durante el primer año de vigencia de este acuerdo de colaboración, han sido un total de 16 las solicitudes de acceso gratuito a las instalaciones de Liceo Wellness, proveniente de deportistas de diversas modalidades como escalada, triatlón, atletismo, kárate, orientación fútbol judo, piragüismo o de tiro adaptado, facilitando de esta forma a las personas interesadas la posibilidad de mejorar y completar sus entrenamientos y preparación, haciendo uso de unas instalaciones modernas y con gran variedad de elementos para su uso personalizado.

Con la renovación de este convenio, ambas entidades ponen de nuevo de manifiesto su compromiso con el deporte de Extremadura, ofreciendo a las personas deportistas de nuestra región herramientas para alcanzar sus objetivos deportivos, a través de instalaciones de alta calidad como las de Liceo Wellness, destacando, del mismo modo, la importancia de la creación de sinergias público-privadas, para el impulso directo e indirecto al sector deportivo de nuestra región, ala vez que se fomenta una conciencia de práctica deportiva saludable en el resto de la población.

Además, el centro Liceo Wellness, referente de fitness y bienestar en Plasencia, ha dado recientemente un gran paso adelante con la completa renovación de su zona de entrenamiento. El gimnasio ha incorporado toda una nueva línea de equipos cardio y máquinas de fuerza de la marca Technogym, líder mundial en equipamiento premium.

Esta actualización incluye cintas, elípticas, bicicletas y máquinas de fuerza de última generación, diseñadas para ofrecer una experiencia superior: mayor conectividad del usuario a través del ecosistema digital Technogym, posibilidad de marcar y seguir parámetros de entrenamiento personalizados, así como una integración total que mejora la motivación y los resultados.

Con esta inversión, Liceo Wellness eleva la calidad de sus instalaciones, garantizando entrenamientos más eficientes, seguros y adaptados a cada objetivo. Ya sea para mejorar la resistencia, ganar fuerza o simplemente disfrutar de un bienestar integral, todas las personas usuarias ahora cuentan con herramientas de élite que transforman cada sesión en una experiencia única.