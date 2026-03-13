Julio Cobos pide fe en el Cacereño en la hora de la verdad

La derrota en Ferrol fue un golpe duro, de esos que dejan malas sensaciones y alimentan las dudas cuando el calendario aprieta y la clasificación empieza a estrechar el margen de error. Pero Julio Cobos no quiere que el Cacereño se quede atrapado en ese mal día. A dos jornadas de entrar en el último tercio de la Primera Federación y con la permanencia todavía al alcance, el entrenador verde lanzó este viernes un mensaje claro antes de recibir a la Ponferradina este domingo: confianza en la plantilla.

No es una apelación vacía. Llega después de uno de los encuentros más flojos del curso, el 3-1 encajado ante el Racing de Ferrol, y en un momento delicado para el equipo, que suma 28 puntos y arranca la jornada 28 a tres de la permanencia. Queda tiempo, pero cada vez menos. Y Cobos entiende que ahora no sirve recrearse en la caída, sino recuperar el camino que había dado señales de mejora en la segunda vuelta.

Ahí sostuvo su discurso el técnico. Pese al tropiezo de A Malata, defendió que sus jugadores «se han ganado el confiar en ellos». No escondió que «el partido no fue un buen partido», pero reclamó no perder de vista lo anterior. «Creo que nosotros en esta segunda vuelta también hemos mejorado mucho», afirmó. Y marcó el camino para reaccionar: «Tenemos que volver un poco a lo que habíamos hecho anteriormente: ser un equipo mucho más sólido defensivamente, más competitivo. Esa es la línea».

Mal partido, pero no tanto

Cobos también precisó su lectura de la derrota en Ferrol. «En esto del fútbol muchas veces tienes una impresión dentro del campo y después, cuando ves los vídeos, te cambia un poco la visión». Admitió que el Cacereño hizo «un mal partido» y que concedió demasiado, pero subrayó que, pese a todo, el encuentro siguió abierto durante buena parte de la segunda mitad. Ahí sitúa una de las carencias de su equipo: la falta de amenaza ofensiva para inquietar a un rival que todavía no había sentenciado. «Nos faltó pisar un poquito más área y haberle metido más miedo», resumió.

El mensaje principal, en cualquier caso, fue otro: no detenerse en la derrota. «Las derrotas son muy duras porque sabemos que nos estamos jugando mucho», admitió. Pero enseguida añadió la idea que quiere trasladar al vestuario: «Tampoco podemos quedarnos ahí». En este tramo del campeonato, insiste, no hay espacio para recrearse en los golpes. «Ya no hay momento para lamentaciones. Tenemos que corregir errores, que ya los hemos visto, y tratar de volver otra vez a lo que hemos hecho anteriormente». De hecho, dio por cerrado el tropiezo de Ferrol: «Ya está olvidado».

Mejorar atrás, clave

El siguiente examen llega con un asunto especialmente sensible sobre la mesa: la fragilidad defensiva. El Cacereño ha encajado seis goles en los dos últimos partidos, tres en cada uno, y Cobos fue muy claro al respecto. «Si queremos cumplir objetivos, si queremos seguir siendo un equipo competitivo, tenemos que ser un equipo que cierre la portería y, a partir de ahí, crecer». Eso sí, no reduce el problema a la zaga. «Esto no es una cosa solo de la línea defensiva. A la hora de defender, defiende el punta; y a la hora de atacar, ataca nuestro portero el primero». Su conclusión fue rotunda: «Para crecer tenemos que mejorar siendo un equipo mucho más sólido defensivamente y no encajar tantos goles, porque si no va a ser muy difícil».

Ajenjo, listo para volver

La posible vuelta de Javi Ajenjo supone, en ese contexto, una noticia relevante. Tras perderse el partido de Ferrol, Cobos aseguró este viernes que el centrocampista «está» y que, «si no pasa nada, va a estar». Su regreso sería importante para un equipo que suele ofrecer más equilibrio y estabilidad cuando él está disponible. En el capítulo de ausencias, el entrenador confirmó las bajas de Berlanga, Sanchidrián y Osama. Sobre el primero, además, apuntó que «esperamos que para la semana que viene empiece ya con el equipo».

Así llega el Cacereño al choque ante la Ponferradina: en descenso, exigido por la tabla y herido por su última imagen, pero con su entrenador reclamando fe en lo que viene haciendo el grupo desde hace semanas. Cobos no pide ignorar la realidad, sino sostener la confianza. Porque la permanencia sigue a tres puntos y porque, a falta de once jornadas después de esta, el equipo aún está a tiempo de volver a parecerse a ese conjunto «más sólido» y «más competitivo» al que se aferra su técnico en la hora de la verdad.