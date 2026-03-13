El Mérida pierde su aura en casa

1 - AD MÉRIDA: Adrián, Gaizka Martínez (Jacobo Martí, min62), Javi Domínguez, Luis Pareja, Vergés, Martín Solar (Javi Areso, min.72), Raúl Beneit (Rui Gomes, min.62), Carlos Doncel (Javi Areso, min.72), Chiqui, Sofiane y Hallsson (Gio Almeida, min.62). 4 - DEPORTIVO GUADALAJARA: Zarco, Gallardo, Jorge Casado, Víctor Rodríguez, Kike López, Toño Calvo (Pablo Rojo, min.77), Tavares, Eulate (Nacho Mayo, min.77), Javi Gómez (Julio Martínez, min.94), Pablo Muñoz (Rubén Expósito, min.77) y Neskes (David Amigo, min.70). GOLES: 0-1 Eulate, min.38; 0-2 Eulate, min.60; 1-2 Sofiane, min.76; 1-3 David Amigo, min.93; 1-4 Jorge Casado, min.94. ÁRBITRO: Juan Antonio Manrique Antequera. Andaluz. Amonestó a los locales Carlos Doncel y Sofiane, y a los visitantes Zarco y Javi Gómez. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. Se guardó un minuto de silencio por la abonada María José Rivero. 3.228 espectadores.

Si la buena temporada del Mérida se estaba fraguando, principalmente, a partir de sus buenos resultados en casa, lo cierto es que el equipo de Fran Beltrán no ha sabido aprovechar la circunstancia de jugar dos partidos consecutivos en el Romano José Fouto. De esos seis puntos solo ha sumado uno, el logrado ante el Talavera en la jornada anterior. Ya entonces las sensaciones no fueron buenas y, tras la abultada derrota de este viernes ante el Guadalajara por 1-4, se encienden las alarmas en el conjunto emeritense. El equipo atraviesa un bajón de juego preocupante justo cuando se acerca el tramo decisivo del campeonato.

Aunque el marcador pueda parecer excesivo por lo visto sobre el césped, la victoria del Deportivo fue completamente justa. De hecho, el encuentro pudo quedar sentenciado mucho antes de no ser por una nueva actuación sobresaliente de Adrián Csenterics, que volvió a sostener a los suyos con varias intervenciones de mucho mérito.

Beltrán apostó de inicio por Doncel, con Martín Solar y Beneit en el doble pivote, y con Sofiane y Hallsson como referencias ofensivas. Sin embargo, la dupla atacante no funcionó en ningún momento y el equipo echó en falta un futbolista más en la zona ancha, donde el Guadalajara se hizo fuerte con el paso de los minutos.

El encuentro comenzó bien para los locales. A los cinco minutos, Chiqui protagonizó el primer acercamiento peligroso. También lo intentó Sofiane y, sobre todo, Doncel rozó el gol con una falta directa al larguero en el primer cuarto de hora. Pero, a partir de esa acción, el Mérida se fue apagando.

El Guadalajara se adueñó del partido

Los de Juanvi Peinado comenzaron a mandar con claridad, mientras que los romanos enlazaban errores impropios, tanto en defensa como en ataque. Con Gaizka Martínez sufriendo mucho en el lateral derecho, llegaron los primeros avisos serios de Neskes. Poco después, Pablo Muñoz firmó una gran acción ante Javi Domínguez que lo dejó solo ante Csenterics, aunque el guardameta respondió con una intervención espectacular, seguramente una de las mejores de toda la temporada.

La sensación era clara: parecía que los visitantes eran el equipo que peleaba por el playoff y que los locales luchaban por evitar el descenso. El Guadalajara incluso llegó a marcar, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. Era solo el preludio del gol que ya venía mereciendo.

Ese 0-1 retrató a la perfección la endeblez local. En un córner sacado en corto y sin apenas oposición, el balón llegó a la frontal, donde Eulate apareció completamente liberado para firmar un gran disparo y adelantar a los suyos. Apenas dos minutos después, el propio Eulate volvió a plantarse en un mano a mano tras un error de Pareja, pero la insistencia defensiva de Vergés evitó que el daño fuera mayor antes del descanso.

Reacción insuficiente y castigo final

El Mérida necesitaba pasar por vestuarios, pero el descanso no cambió el rumbo del choque. Al cuarto de hora de la reanudación, de nuevo Eulate aprovechó un buen pase largo para presentarse ante el portero y no perdonar. El 0-2 dejaba el partido muy cuesta arriba.

A partir de ahí, las soluciones del conjunto local pasaron por reforzar el centro del campo, una decisión que sí mejoró al equipo. Nunca le faltó actitud al Mérida, que logró encerrar por momentos al rival en su área. En el minuto 72 llegó una buena ocasión de Sofiane tras un pase atrás de Vergés y, cuatro minutos después, el propio delantero francés firmó el 1-2. La jugada nació en un gran centro de Rui Gomes que el ariete cabeceó; tras encontrarse con el portero y el larguero, el rechace lo aprovechó Areso y, finalmente, Sofiane lo empujó para devolver la emoción al encuentro.

Quedaba tiempo y el añadido se intuía largo. La grada empujaba y el Mérida rondaba el área rival, pero la reacción se quedó en eso, en un empuje más emocional que efectivo. Nunca fue capaz de generar una ocasión clara para amenazar de verdad el empate.

Por el contrario, el Guadalajara sí supo leer los espacios en el tramo final. En pleno descuento, aprovechó dos transiciones muy bien ejecutadas para cerrar la goleada con tantos de David Amigo y Jorge Casado, lo que provocó que buena parte del público abandonara las gradas antes del pitido final.

Más allá de las consecuencias clasificatorias, que todavía no generan una urgencia extrema por la igualdad existente en la pelea por las últimas plazas de playoff, lo más inquietante para el Mérida es que sus sensaciones han ido empeorando de forma progresiva. El equipo necesita un cambio de rumbo inmediato. Además, si buena parte de sus opciones de pelear por el objetivo se estaban construyendo en casa, ahora también estará obligado a sumar fuera, ya que seis de los diez partidos que le restan se jugarán a domicilio.