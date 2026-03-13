El Voleibol Almendralejo se juega su final hacia el playoff

El Voleibol Almendralejo tiene este sábado uno de los partidos más importantes de su reciente historia. A partir de las 18.00 horas, en el pabellón de San Roque, los de Antonio Morán reciben al Voleibol Almoradí, actualmente líder del grupo, pero sólo tres puntos por encima del Voleibol Almendralejo, que les amenaza seriamente en la tabla.

Se trata de un duelo cumbre en la penúltima jornada de la liga regular del grupo C de esta Superliga 2. Sólo los dos primeros juegan un playoff a la máxima categoría, y Almendralejo es ahora tercero, ya que por medio se cuela Grupo Egido Pinto. Así las cosas, la calculadora de Almendralejo para jugar en playoff tiene un camino rápido. Si gana por 3-0 o 3-1 a Almoradí en el pabellón San Roque, dependería de sí mismo en la última jornada de liga para entrar en ese playoff. Si cede dos sets, la cosa se complica y ya dependería también de lo que haga el Grupo Egido Pinto en su partido. Y si pierde, lógicamente, se despediría de sus opciones.

Noticias relacionadas

Si es cierto que Almendralejo es quien tiene menos presión. Prácticamente no contaba con nada y en una semana ha asegurado su presencia en Superliga 2 Oro y se está jugando una final anticipada por un playoff. Una fiesta que el club quiere aprovechar con un gran ambiente en San Roque.