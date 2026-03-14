El Almendralejo tumba al líder y mira al ‘playoff’ de ascenso a Superliga

El Club Voleibol Extremadura Almendralejo se ha ganado el derecho a soñar. Y a hacerlo en grande. El equipo de Tierra de Barros ya depende de sí mismo para meterse en el playoff de ascenso a la máxima categoría del voleibol español. Y es así porque este sábado se apuntó una brillante victoria ante el CV Almoradí, hasta ese momento líder del grupo C de la Superliga Masculina 2. Pero el 3-0 (25-19, 25-22 y 25-21) del cuadro almendralejense le ha desbancado de esa posición, aunque ambos suman en este momento 44 puntos. Pero el average está a favor del equipo almendralejense, ahora líder provisional a la espera de lo que haga este domingo el Grupo Egido Pinto, que visita al Cox Energy CV Collado Villalba.

El pabellón San Roque de Almendralejo fue una fiesta de principio a fin en una jornada en la que el equipo de Tierra de Barros presentó en sociedad a toda su cantera, que durante el partido no paró de animar para empujar a sus mayores a la victoria.

El primer set se rompió con el saque de Pau, que llevó a los suyos a un cómodo 17-11 tras unos primeros compases de mucha igualdad. A partir de ahí, el Almendralejo supo gestionar bien su ventaja ante un Almoradí impotente.

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Muy similar fue la tónica en la segunda manga, donde el primer punto fue para Almoradí, pero Almendralejo pronto le dio la vuelta (2-1) y mandó siempre en el marcador. Lo mismo sucedió en el tercero y a la postre definitivo juego. El 3-0 permite a Almendralejo depender de sí mismo para jugar el playoff. El próximo sábado los de Antonio Morán visitan al Rivas.