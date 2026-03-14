El Cacereño Femenino falla ante el Betis

3 - BETIS: Paula Vizoso, Angela Cabezas (Ana González, min. 78), María Gómez, Marina Sánchez, Natalia Montilla, Carla Santaliestra, María Ruiz (Sara Sánchez, min. 38), Victoria Benítez (Bonilla, min. 65), Lucia Méndez (Guerrero, min. 78), Yasmine Zouhir (Salado, min. 78), Sara Pérez. 1 - CACEREÑO FEMENINO: Tati, Cora Jimenez, Yorladiz, Sara Rubio, Nerea (Ale López, min. 38), Marina Mielgo (Yui Fukuta, min. 83), Lezcano (Matlou, min. 83), Bella, Carmen Acedo, Caicedo (Victoria Arévalo, min. 46), Tsubaki (Andrea López, min. 63). GOLES: 1-0: min. 18, María Ruiz. 2-0: min. 21, Montilla. 2-1: min. 60, Yorladiz. 3-1: min. 87, Ana González. ÁRBITRO: Cristina Aguilera. Tarjetas amarillas a las locales Victoria, Lucia Méndez y Sara Pérez; a las visitantes Nerea y Yorladiz. INCIDENCIAS: Partido de la vigesimoprimera jornada de la Primera Federación Femenina disputado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Dos Hermanas.

El Cacereño Femenino perdió por 3-1 ante el Betis en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, en un partido que se le complicó muy pronto al conjunto verde y en el que acabó pagando la efectividad inicial del equipo andaluz, rival directo en la lucha por escapar de los puestos de descenso.

El equipo cacereño llegaba al encuentro después de imponerse al AEM Lleida en la jornada anterior, la disputada antes del parón por selecciones, pero consciente de que su situación seguía siendo delicada en una temporada de máxima exigencia. Enfrente estaba un Betis metido en puestos de descenso, precisamente la zona que el Cacereño trata de dejar atrás cuanto antes, lo que convertía el choque en una cita de especial importancia en la pelea por la permanencia.

El inicio fue claramente favorable al conjunto andaluz. El Betis salió con intensidad, apretó arriba desde los primeros minutos y obligó al Cacereño a replegarse para sostenerse en defensa. Tati tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar el primer tanto, pero la presión local acabó encontrando premio en el minuto 18, cuando María Ruiz abrió el marcador con el 1-0.

El golpe fue doble para las visitantes, que apenas tuvieron margen para reorganizarse antes del segundo tanto. En el minuto 21, Natalia Montilla amplió la ventaja del Betis y dejó el encuentro muy cuesta arriba para el conjunto extremeño. En ese tramo, el Cacereño sufrió para contener el empuje verdiblanco, aunque consiguió evitar que la desventaja fuese mayor

Antes del descanso, el técnico cacereño trató de recomponer al equipo con la entrada de Ale López por Nerea, buscando más equilibrio en el centro del campo y una mejor respuesta ante el dominio local. Con 2-0 se llegó al intermedio, aunque el partido todavía dejaba margen para una reacción.

Y esa mejoría se vio en la segunda parte. El Cacereño regresó con más decisión, adelantó líneas y empezó a ganar peso en campo rival. Carmen Acedo y Tsubaki dieron un paso al frente en ataque y el equipo extremeño logró instalarse durante muchos minutos en una fase más competitiva y ambiciosa.

El Cacereño recorta pero no es suficiente

La reacción encontró premio en el minuto 60. Yorladiz recortó distancias con el 2-1 y metió de lleno a su equipo en el partido. El tanto cambió el escenario y durante varios minutos fue el Cacereño el que llevó la iniciativa, empujando en busca del empate ante un Betis que empezó a acusar el esfuerzo y la presión del momento.

Ambos equipos movieron el banquillo en el tramo final. El Cacereño introdujo a Andrea López y posteriormente a Matlou para tratar de aprovechar los espacios y mantener la amenaza ofensiva. Las extremeñas dieron un paso al frente y buscaron el empate, pero cuando más expuestas estaban llegó la sentencia.

En el minuto 87, Ana González firmó el 3-1 y cerró un partido de enorme valor para el Betis y especialmente doloroso para un Cacereño que había conseguido rehacerse tras un mal comienzo.

La derrota deja al conjunto extremeño sin premio en un duelo directo por la permanencia y le obliga a seguir peleando en una temporada marcada por la exigencia y la necesidad de sumar con regularidad para alejarse de la zona comprometida de la tabla.

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El próximo compromiso tampoco será sencillo, ya que el Cacereño recibirá al líder, el Barça B, en un encuentro de máxima dificultad en el que intentará hacerse fuerte en casa para seguir dando pasos hacia su objetivo.