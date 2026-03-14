El Cáceres firma en Morón una remontada de carácter

86 - CB STARLAB MORÓN: Javier Marín (3), José Alberto Jiménez (6), Gonzalo Fernández (3), Antonio Burgos (12), Volodymyr Orlov (26). También jugaron: Zion Williams (9), Álvaro Herrera (7), Alejandro Marín (6), Luis Parejo (3), Sidney Correia (11). 87 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Álvaro Palazuelos (6), Wildens Leveque (17), Álex Mazaira (19), Matteo Strikker (13), Albert Lafuente (10). También jugaron: Patrick Lima (10), Pearse Uniacke, Pol Campeny (5), Adahi Usaola, Lance-Amir Paul (7). MARCADOR POR CUARTOS: 27-21, 48-40(descanso), 66-63 y 86-87 (final). ÁRBITROS: Carlos Betanzos García y Francisco Javier Almansa García. Eliminado Matteo Strikker. INCIDENCIAS: Partido de la vigésimo primera jornada del grupo Oeste de la Segunda FEB disputado en el pabellón Alameda.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad se llevó el triunfo en su visita a Morón de la Frontera (86-87) tras un partido de continuos altibajos para los de Jacinto Carbajal, siempre a remolque en el marcador y obligados a sobrevivir a base de esfuerzo. Los verdinegros supieron resistir cuando peor pintaban las cosas y acabaron levantando en los últimos cinco minutos una desventaja de hasta 15 puntos para firmar una victoria de mucho mérito.

No tardaron en comenzar las hostilidades en la Alameda, con un Morón muy intenso en defensa que, desde el pitido inicial, cortó por completo el ataque de un Cáceres incapaz de acercarse al aro contrario y superado por la presión local. Así, el conjunto andaluz colocaba el 4-0 en el electrónico, una diferencia que los visitantes solo lograban romper desde la línea de tiros libres.

Intentaba hacerse fuerte en la zona el equipo de Jacinto Carbajal, pero un triple de Burgos ponía el 7-2 en el luminoso. Dos nuevos tiros libres mantenían con vida a un Cáceres que empezaba a encontrar sensaciones y que conseguía igualar en el minuto 3 con un triple de Palazuelos. La réplica local no tardó en llegar y un 2+1 de Antonio Burgos devolvía la ventaja a CB Starlabs Morón. La igualdad era máxima y las idas y venidas permitían incluso a los visitantes ponerse por delante al llegar al ecuador del primer cuarto (12-13).

Jugando a ráfagas

Pero ahí se apagó de nuevo la luz para los extremeños. Morón apretó en defensa y tiró de oficio para provocar personales que Zion Williams aprovechaba para devolver la iniciativa a los suyos y colocar el 16-13. Volvía a sufrir Cáceres, sin huecos en la zona rival ni acierto exterior, y eso permitía a los locales abrir una máxima brecha de seis puntos a dos minutos del final del cuarto (19-13). Mendes lideró un pequeño arreón que volvió a meter a los visitantes en partido, pero los problemas para sostener la intensidad durante varios minutos seguidos reaparecieron y los moroneros cerraban el primer acto por delante (27-21).

La dinámica cambió en el inicio del segundo cuarto, con las defensas imponiéndose con claridad a los ataques. Cáceres consiguió por momentos frenar el juego ofensivo de su rival y el partido se equilibró, aunque esa situación seguía beneficiando a un Morón que mantenía su renta en torno a los siete puntos.

Aun así, el conjunto cacereño no perdió la paciencia y aprovechó bien las rotaciones del rival para acercarse hasta el 33-30, obligando al técnico local a detener el partido con un tiempo muerto en el ecuador del cuarto. A la vuelta, Cáceres lograba empatar (38-38), pero, una vez más, el buen momento visitante duró poco. Un nuevo arreón de los andaluces devolvía el mando con claridad a los locales, que se marchaban al descanso con ventaja de ocho puntos (48-40).

Del 81-66 al 86-87

Ya en el tercer cuarto, la igualdad volvió a instalarse sobre la cancha. Orlov lideraba el ataque de Morón y los visitantes aguantaban el tirón, aunque sin conseguir reducir diferencias. Dos tiros libres convertidos y un rápido contragolpe tras pérdida de balón permitieron al equipo local estirar otra vez la renta hasta los 12 puntos al llegar al ecuador del periodo (60-48).

Movió entonces el banquillo Jacinto Carbajal en busca de un punto más de intensidad defensiva. Y le funcionó. Cáceres consiguió frenar el ataque rival y, creciendo desde atrás, mantuvo la calma en ataque para firmar un parcial de 0-5 que le devolvía la esperanza y obligaba al técnico andaluz a parar el choque (60-53, minuto 27). Aun así, dos triples consecutivos de Morón parecían devolver la tranquilidad a los locales (66-53). Pero los de Carbajal no bajaron los brazos. Volvieron a rearmarse atrás y encontraron en Strikker el acierto necesario bajo el aro para recortar distancias y cerrar el cuarto con un esperanzador 66-63.

Quedaba partido, aunque una vez más el Cáceres volvió a desconectarse en el arranque del último cuarto. Un parcial de 15-3 disparó a los locales hasta los 15 puntos de ventaja a falta de 6.21 para el final (81-66). Carbajal lo paró en busca de soluciones y, otra vez, su equipo respondió. Poco a poco, los extremeños fueron recortando diferencias hasta empatar a 44 segundos de la conclusión (84-84).

Noticias relacionadas

El balón era para Morón y Marín no falló para poner el 86-84. Agotó entonces sus tiempos muertos Carbajal y Lafuente devolvió las tablas en un ataque rápido. Restaban 18 segundos y los visitantes lograron forzar la falta en ataque del rival. Lafuente anotó el primer tiro libre y colocó el 86-87. A partir de ahí, Cáceres supo aguantar hasta el pitido final para sellar una victoria de las que refuerzan a un equipo y que, por cómo llegó, sabe a auténtica épica.