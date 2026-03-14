El Coria necesita ganar para validar sus opciones de playoff

El Coria afronta este domingo a partir de las 12:30 horas en La Isla un partido clave ante el Intercity, rival directo en la lucha por entrar en los playoff de ascenso del grupo V de Segunda Federación. Los celestes llegan a la cita obligados a reaccionar si no quieren perder definitivamente el tren que conduce a la fase de ascenso.

El conjunto dirigido por Rai atraviesa su momento más delicado de la temporada tras encadenar tres derrotas y dos empates en las últimas cinco jornadas. La última derrota, un contundente 4-1 ante el Getafe B, dejó además imágenes de evidente enfado en el técnico celeste, molesto con el rendimiento de sus jugadores.

Tampoco han terminado de funcionar los movimientos realizados en el mercado invernal. Los refuerzos no han logrado asentarse como titulares indiscutibles y, en algunos casos, están contando con pocos minutos, algo que, unido al descenso de rendimiento de varios futbolistas clave de la primera vuelta, ha generado dudas en la grada de La Isla.

El encuentro ante el Intercity aparece así como una oportunidad para revertir la dinámica negativa. Una victoria permitiría a los caurienses recuperar sensaciones y mantenerse en la pelea por el objetivo marcado.

No lo tendrán fácil los celestes. El conjunto alicantino es uno de los proyectos más ambiciosos del grupo y cuenta en su plantilla con futbolistas de amplia experiencia en el fútbol profesional como Emilio Nsue, Rodri Ríos o David Timor, jugadores con pasado en Primera División.

En el apartado de bajas, el Coria no podrá contar con Chavalés, sancionado tras su expulsión, una vez sustituido y ya en el banquillo en el último encuentro. El extremo de Torreorgaz deberá cumplir dos partidos de sanción, una ausencia sensible para los celestes. La buena noticia para Rai es la vuelta de Tapia, que regresa tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones.

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La asistencia en las gradas de La Isla podría verse ligeramente reducida, ya que este fin de semana la ciudad celebra otro evento destacado como es la Feria del Toro de Coria, una de las citas más señaladas del calendario local.