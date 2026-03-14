Derrotas y zona de riesgo para los juveniles de Diocesano, La Cruz Villanovense y Badajoz

Negro sábado para los tres representantes extremeños del grupo 5 de la División de Honor Juvenil. Perdieron los tres, inquilinos ya todos de la zona de descenso. Once goles en contra y ninguno a favor es el balance de La Cruz Villanovense, Diocesano y Badajoz.

Un 6-0 recibieron los juveniles de La Cruz en su visita al Real Madrid. Los serones recuperaron esta semana su partido aplazado ante el Atlético (perdieron 0-2) y tienen ahora mismo la permanencia a seis puntos de distancia con solo seis encuentros por disputarse. En Valdebebas, el juvenil blanco fue un ciclón y a la media hora de partido ya ganaba 3-0. En la segunda parte, superada la hora de partido, llegaron los otros tres tantos.

Más aguantó el Diocesano en Pinilla ante el Atlético de Madrid. Los colegiales aguantaron el 0-0 hasta el minuto 63, cuando Gross hizo el primer tanto de los rojiblancos. Después marcaron Joel, en el 75, y Trujillano, ya con el tiempo cumplido. Los cacereños están a tres puntos de la permanencia y tienen un partido pendiente, ante el Real Madrid, que recuperarán el 28 de marzo.

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Fuera del descenso empezaba la jornada el Badajoz y tras su derrota en Getafe 2-0 cae a esa zona roja. La primera parte fue igualada, pero en la segunda, cuando solo se habían jugado 4 minutos, Díaz de Burgos marcó para el equipo madrileño, que después se replegó y aguantó bien la presión de los blanquinegros, en el 89, cuando estaban volcados en el ataque, encajaron el segundo y definitivo tanto. A esa derrota se sumó el triunfo del Trival Valderás Alcorcón en Hortaleza, un resultado que perjudica a los pacenses, que se quedan en zona de descenso, a dos puntos de la permanencia, aunque eso sí, con un partido pendiente, ante el colista Burgos, que recuperará el sábado 28 de marzo.