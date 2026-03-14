El Don Benito se examina con el Moralo muy cerca

Un partido de la vigesimosexta jornada del grupo 14 de Tercera se adelantó al sábado, en el que el Montijo empató con el Cabeza del Buey (1-1). Y el cierre de la relación de encuentros previstos será el Badajoz-Jerez (18.00) que completará cronológicamente la jornada con una prueba de fuego más para los de Miguel Ángel Ávila, que terminarán su periplo de cuatro partidos seguidos en casa.

Montijo 1 - Cabeza del Buey 1

En el encuentro que abrió la jornada, reparto de puntos entre el Montijo y el Cabeza del Buey, un resultado que no satisface ni los intereses de los locales, que definitivamente empiezan a estar en tierra de nadie, ni de los visitantes, que pueden descolgarse aún más del playoff. El club caputbovense se adelantó muy rápido, en el minuto 3 gracias a un gol de Asier, pero los montijanos reaccionaron rápido e igualaron gracias al acierto de Miguel De Luis en el 16.

El líder, presionado

En la cabeza de la tabla el Don Benito vuelve a jugar en casa tras su derrota en tierras veratas. Sintiendo la cercanía del Moralo, que ya está a cuatro puntos, el Deportivo sufre la carga de toda la presión ante sus aficionados. Este Don Benito-Puebla (12.00 horas) será uno de los cinco partidos matinales del domingo.

En su campo juega también el equipo de moda del torneo. El Municipal Óliver Torres de Navalmoral de la Mata será escenario del Moralo-Villanovense (12.30) para el que la directiva local viene haciendo esta semana un llamamiento a sus aficionados, a los que pide que «vuelvan» asumiendo una situación de descenso del interés sobre el equipo que esperan mejore con los excelentes resultados deportivos del equipo de José Antonio Ruiz. Para los de Villanueva de la Serena es una óptima oportunidad de aumentar sus opciones de meterse en el quinteto de arriba.

Y duelo directo de equipos cacereños en la parte baja. El Diocesano-Montehermoso (12.00) pone en juego más que tres puntos porque los dos compiten en el borde del abismo del descenso. Muy pendiente estará el colista que juega en casa: Pueblonuevo-Llerenense (17.30) con oportunidad para acercarse a la salvación ante el equipo de Llerena que ha frenado en su escalada.

El Jaraíz juega en Villafranca

Volviendo a la zona alta interesante Villafranca-Jaraíz (12.00) con los pimentoneros otra vez mostrando su mejor versión tras derrotar al líder el pasado fin de semana. En el Azuaga-Gévora (12.15) los locales defienden su reciente llegada al grupo de playoff y los visitantes su exigua ventaja sobre la zona de descenso. En el Santa Amalia-Calamonte (17.30) los dos atraviesan un bache, llamando especialmente la atención las seis derrotas consecutivas que llevan los amalienses.

El Badajoz recibe al Jerez

Y el partido del Nuevo Vivero será el que cierre la relación de partidos: Badajoz-Jerez (18.30). Ante el Jerez, que es el que más empata y uno de los que menos pierde como visitante, buscará el Badajoz una tercera victoria consecutiva que le mantenga con las aspiraciones repletas de ilusión, pese a todo, en los puestos donde se juega por el ascenso a Segunda Federación. Está ahí el conjunto blanquinegro, pero la presión y la igualdad animan a que no haya la más mínima relajación en el grupo que entrena Ávila.

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Dentro del último tercio del campeonato, el calendario avanza en este apasionante grupo 14.