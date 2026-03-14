Fran Beltrán, rotundo: "El Mérida tiene que mejorar a todos los niveles"

El Mérida atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada, aunque sigue teniendo en la clasificación a su principal aliado. La pelea por las últimas tres plazas que dan acceso al play off de ascenso en Primera Federación está tan ajustada que, al término de la jornada, la situación puede seguir siendo reversible. Así lo expresó el técnico emeritense, Fran Beltrán, tras la dura derrota por 1-4 ante el Guadalajara, un rival que llegaba en puestos de descenso. “Lo peor que nos puede pasar es estar a tres puntos del quinto clasificado, con lo cual es una cuestión nuestra. Ahora estamos en un mal momento, es importante reconocerlo para superarlo, pero creo en mi capacidad, en la de mi cuerpo técnico y en la de mis jugadores para hacerlo, y estoy convencido de que vamos a salir adelante”, afirmó.

Fran Beltrán admite el mal momento del Mérida tras el 1-4 ante el Guadalajara

Aunque sostuvo que “no fue un partido de 1-4”, el entrenador reconoció que el resultado “duele mucho” y admitió que el equipo debe “mejorar a todos los niveles”. Sobre el bajón que ha sufrido el conjunto romano en su juego, evitó hacer diagnósticos precipitados: “Tenemos que analizarlo bien, no quiero dar una respuesta que pueda no ser verdad. Creo que el equipo arrancó bien el partido y luego no sé si es cuestión de energía o de confianza, pero cuando estás en esos momentos tienes que saber soportar colectivamente esas fases del juego. Quizá nosotros, desde la estructura, tampoco ayudamos”.

Más allá del tropiezo de este viernes, los síntomas ya se habían dejado ver en los dos encuentros anteriores en casa ante Cacereño y Talavera. “No es un buen momento el de ahora, no hay que poner paños calientes. Hoy perdemos fruto de que no estamos bien. Tengo que recuperar a los jugadores y ellos también tienen que apretar. Confío en ellos porque les he visto jugar muy bien, y yo, como entrenador, en un día como el de hoy, tengo que analizar por qué hemos tenido un problema evidente de transición defensiva”, señaló.

Beltrán insistió en que el único camino para revertir la situación pasa por el trabajo. “Creo que tenemos capacidad. Soy muy claro con ellos y cuando siento que están mal lo digo”. También quiso relativizar el golpe recordando que, hasta hace poco, se hablaba del rendimiento histórico del equipo: “En la previa me hablabais del récord de puntos en Primera Federación. Una derrota después, eso no cambia”.

El encuentro dejó además una imagen poco habitual en el estadio Romano, ya que tras el tercer gol del Guadalajara comenzaron a vaciarse las gradas y, antes del pitido final, especialmente después del cuarto tanto, el aspecto era de evidente desánimo. El técnico entendió la reacción de la grada: “Entiendo a la afición. Hoy y el día del Talavera hicimos un mal partido. Todos teníamos unas expectativas altas, no por los rivales, sino porque cada vez que hemos jugado en casa, en condiciones normales, hemos sido superiores. El día del Talavera no impusimos nuestro juego y hoy no hemos conseguido sostener una versión que parecía acercarse en los primeros minutos a lo que somos”.

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Beltrán asumió las críticas de la afición y fue contundente: “Tenemos que aceptar lo que nos critique la afición porque no podemos perder 1-4 en el Romano de esta manera, hay que asumirlo”. En este momento de dificultad, añadió, el grupo debe mantenerse unido y fuerte.

El cambio de dibujo y los dos delanteros no terminan de funcionar en el Mérida

El entrenador también se aferró a la recuperación de futbolistas importantes para pensar en una mejoría a corto plazo. Entre ellos, Gaizka Martínez, Jacobo Martí y, sobre todo, Carlos Doncel, sobre el que explicó que “seguramente no estaba para jugar los minutos que ha jugado, pero confío mucho en él y sé que va a subir el nivel”.

Uno de los focos del análisis está en el cambio de dibujo. Tras la marcha de Álvaro García y la llegada de Hallsson y Sofiane en el mercado de invierno, todo apuntaba a que el equipo terminaría apostando en algún momento por un sistema con dos delanteros. Esa fórmula, sin embargo, todavía no ha dado resultado. Se ha probado de inicio en dos ocasiones, en Barreiro ante el Celta Fortuna y el pasado viernes ante el Guadalajara, y en ninguna de ellas ha funcionado.

Ni el equipo está encontrando con claridad a los delanteros ni ambos atacantes están logrando asociarse entre sí para generar peligro. A ello se suma que el Mérida presiona peor la salida de balón del rival y queda más expuesto en el centro del campo, una zona en la que durante gran parte de la temporada había contado con un tercer hombre por delante del doble pivote. De hecho, la entrada de Benny para desempeñar esa función dio algo más de equilibrio al conjunto y coincidió con una ocasión clara de Sofiane y con el gol del delantero francés, que devolvió algo de emoción a un encuentro que terminaría sentenciado.

Beltrán explicó así la apuesta inicial por dos puntas: “Pensaba que iban a jugar con tres centrales y por eso pusimos dos delanteros que atacan bien los espacios y jugar por detrás con Doncel y Chiqui, que se mueven muy bien en la segunda línea. Viendo el partido, se puede pensar que mi plan es equivocado”.

Sobre el rendimiento de sus atacantes, pidió paciencia, aunque también autocrítica. “Entiendo las prisas y soy el primero que debe exigirles, pero uno es islandés y hace un mes que ha llegado a España. Son jugadores que se tienen que adaptar y nos tienen que dar más, pero también nosotros tenemos que encontrarles las situaciones adecuadas para que mejoren su rendimiento, porque no son Álvaro. No digo que sean peores, son jugadores que sienten el espacio, que tiran diagonales, es otro perfil de delantero”.

A Hallsson y Sofiane, el técnico sumó también a Gio Aleida para subrayar que “han llegado tres jugadores llamados a ser importantes”. “No llegaron hace tanto y están en ese proceso de adaptación. Se terminarán adaptando porque son buenos futbolistas, pero soy yo el que me tengo que estrujar para encontrar las maneras para, con otro perfil de delantero, atacar bien y, de momento, no lo estamos haciendo”, reconoció.

El Mérida mira a Lezama con la obligación de reaccionar ante un rival directo

Sobre la dificultad que está mostrando el Mérida para imponerse a los equipos de la zona baja, una tendencia que se repite en el grupo, Beltrán aseguró que su plantilla mantiene la intensidad competitiva: “Nosotros tenemos el cuchillo entre los dientes al igual que los de abajo. Trabajamos mucho y preparamos los partidos como auténticas finales, pero en este momento de la temporada no estamos encontrando la manera de trasladar a los encuentros lo que trabajamos”.

El conjunto romano volverá a jugar el próximo viernes a las 19.00 horas en Lezama ante el Bilbao Athletic, un rival directo en la lucha por el play off. Para ese encuentro, Beltrán recuperará a Javi Lancho y podría contar también con Pipe y Rodrigo Pereira, que ha entrado en las dos últimas convocatorias pero finalmente no se ha vestido por unas molestias en los isquiotibiales.