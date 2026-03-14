Fútbol
El Atlético acaba sufriendo para ganar al Getafe con uno más
Un golazo de Nahuel Molina y las paradas de Musso en la segunda parte salvaron los tres puntos para los colchoneros (1-0) ante un rival que jugó con 10 desde el minuto 54 por la expulsión de Abaqr
EFE
Un golazo de Nahuel Molina resolvió la cuarta victoria consecutiva en LaLiga del Atlético de Madrid, que se impuso por 1-0 al Getafe entre las rotaciones, con varios sustos en la segunda parte, dos salvados por Juan Musso, cuando su rival ya jugaba con diez por la expulsión de Abaqr, y camino del duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Tottenham.
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