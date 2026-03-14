La reacción del Cacereño pasa por frenar a la Ponferradina

Julio Cobos no se anda con rodeos ante la cita de este domingo en el Príncipe Felipe. El entrenador del Cacereño sabe que la visita de la Ponferradina, a las 16.00 horas, llega en un momento exigente para los verdes, pero también tiene claro por dónde pasa el partido. Enfrente estará, a su juicio, un rival en plena dinámica positiva, “el equipo que más puntos ha hecho en la segunda vuelta”, con “muy buena trayectoria” y con una identidad muy marcada pese a la reciente derrota ante Osasuna Promesas.

“Creo que la línea de juego de la Ponferradina seguía siendo la misma: la de un equipo dominador”, subrayó el preparador verde, que incluso se apoyó en un dato muy revelador para explicar ese encuentro: “Sacaron 16 córners y Osasuna no sacó ninguno. Quiere decir que dominó el partido, pero no le entraron”.

Julio Cobos alerta del potencial de la Ponferradina antes del partido en el Príncipe Felipe

El técnico de Valdehornillos retrata así a un adversario de primer nivel, construido para pelear arriba y reforzado por la llegada de Mehdi Nafti al banquillo. “Creo que desde que llegó el míster es un equipo muy sólido defensivamente. Ha encajado muy poco, ha batido los récords de imbatibilidad en Primera Federación y lo fundamenta a partir de ahí”, explicó.

Pero Cobos no reduce el peligro berciano únicamente a su firmeza atrás. “Además, tiene buenos jugadores. Es un equipo que transita rápido, que tiene jugadores que dominan muy bien las contras. Tiene muy buen balón parado, buenos lanzadores y gente que va bien en el juego aéreo”, avisó. En su análisis no hay espacio para el matiz: “Es un equipo confeccionado con jugadores para estar siempre en la parte alta”.

Con ese panorama, el Cacereño llega obligado a dar una respuesta inmediata tras el duro tropiezo en Ferrol. Cobos no escondió la importancia del choque. “Por contra estamos nosotros, que necesitamos sumar, como cada domingo, de tres en tres si es posible”, afirmó. Y añadió, sin paños calientes: “Además, venimos de una derrota dura. Aquí no hay momento para lamentaciones. Se piensa en el siguiente y es un partido muy importante para nosotros”.

El mensaje del entrenador pasa por pasar página cuanto antes y convertir el Príncipe Felipe en el punto de partida de la reacción en esta recta decisiva del campeonato.

El Cacereño busca recuperar la solidez defensiva y reaccionar tras la derrota en Ferrol

Para competir ante una Ponferradina tan reconocible, Julio Cobos puso el foco en lo básico. “Como mínimo, igualar”, resumió al ser preguntado por la receta para contrarrestar al rival. “Hay cosas que dependen de uno, que es el trabajo, el ser competitivo, el intentar ganar duelos. En todo eso lo tenemos que, como mínimo, igualar a la Ponferradina si queremos sumar algo. Si no somos capaces de igualar ahí, probablemente tengamos problemas”.

Alineaciones probables para el partido entre el Cacereño y la Ponferradina. / EP

Es, en el fondo, una apelación directa al carácter del equipo, a la intensidad y a la capacidad de sostener el partido desde el esfuerzo.

También insistió en uno de los grandes asuntos de la semana: la necesidad de recuperar la solidez defensiva. Los seis goles encajados en los dos últimos partidos han encendido una alarma que el entrenador reconoce abiertamente. “Si queremos seguir siendo un equipo competitivo, como habíamos demostrado en los partidos anteriores, tenemos que ser un equipo que cierre la portería y, a partir de ahí, crecer”.

En cuanto a la enfermería, el preparador cacereño confirmó que “no están Berlanga, Sanchidrián y Osama”, aunque dejó una noticia positiva con Ajenjo: “Está; si no pasa nada, va a estar”.

Además, dejó claro que no piensa renunciar a una idea ofensiva que le convence: “A mí me sigue gustando la idea de jugar con dos puntas. Creo que tenemos más presencia en área contraria y eso no lo vamos a cambiar”.

Desde el otro lado, Mehdi Nafti también espera un duelo exigente y elogió al conjunto extremeño, un equipo con el que dijo sentirse identificado porque “van y van de verdad”, además de advertir de que la Ponferradina necesitará mantener “la intensidad y la concentración”.