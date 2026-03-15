El Badajoz reina en la locura

Ficha técnica: 5 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán (Calles, min. 60), Adri Escduero, Lolo González, Pata (Pablo Rodríguez, min. 69), Bermúdez (Carlos Bravo, min. 85), Fran Miranda (Barba, min. 60), Gus Quezada, Pavón, Alegría, Borja Domingo. 4 - JEREZ CF: Jesús Torres; Neku (Pereria, min. 81), Deme, Juanfri, Espinar (Carri, min. 81), Manu Ferrera, Chema Chávez, Carlos Arias, Víctor González, Chechu (Roldán, min. 62), Ben Azize (Álex Bravo, min. 57). GOLES: 1-0, Pavón (min. 4); 1-1, Chema Chávez (min. 7); 1-2, Carlos Arias (min. 18); 2-2, Alegría (min. 37); 2-3, Chema Chávez (min. 39); 3-3, Borja Domingo (min. 51); 3-4, Roldán (min. 65); 4-4, Lolo González (min. 77); 5-4, Carlos Bravo (min. 94). ÁRBITRO: Sergio Alba Ramiro (extremeño). Amonestó a los locales Miguel Ángel Ávila y Gus Quezada, y a los visitantes Carlos Arias. INCIDENCIAS: En torno a 3.000 espectadores en el estadio Nuevo Vivero.

El Badajoz sobrevive al intercambio de golpes ante el Jerez. El cuadro blanquinegro venció por 5-4 a su rival en un duelo muy intenso en el que los pacenses comenzaron ganando pero vieron como su rival remontaba. Desde ese momento, el equipo pacense fue a remolque en el partido hasta que un magnífico tanto de Carlos Bravo en el tiempo añadido certificó la tercera victoria seguida.

A diferencia de lo mostrado ante el Pueblonuevo, Ávila regresó al 4-4-2, con Adri Escudero formando en el eje de la zaga junto a Lolo González, Fran Miranda y Gus Quezada en la sala de máquinas custodiados por Bermúdez y Pavón en los costados, y Borja Domingo y Alegría ejerciendo como dupla ofensiva.

El choque no pudo comenzar de mejor manera para el Badajoz. En el minuto 4 de partido, Pavón convertía el primer gol con un potente zurdazo desde dentro del área que se colaba por el primer palo de la meta que defendía Jesús Torres.

Pese al gran arranque blanquinegro, la alegría no iba a durar demasiado. Solo cuatro minutos después del gol de Pavón, Chema Chávez se aprovechaba de un error flagrante de Tienza para hacer el empate. El meta blanquinegro trataba de atrapar el balón tras la salida de un córner sin peligro aparente, pero el cuero se le escapaba de las manos para que el incansable goleador templario hiciera el empate.

Aunque el mazazo fue inesperado, el Badajoz continuó con el plan inicial de partido y siguió generando ocasiones de gol. La más clara de ellas fue un contragolpe dirigido por Bermúdez, decidido por Borja Domingo y errado por centímetros por Pavón, que se quedó muy cerca de rematar un centro del valenciano al segundo palo.

El ritmo frenético en los primeros compases del duelo iba a deparar un nuevo gol. Tras una combinación por banda izquierda, Carlos Arias conectaba un disparo con la izquierda desde dentro del área que se colaba en la meta de Tienza y confirmaba la remontada del Jerez. A pesar del gran arranque de los de Ávila, el Badajoz se veía por detrás en el marcador antes de llegar al minuto 20.

El segundo gol generó dudas en el Badajoz. El equipo continuó dominando la posesión pero los dos goles del Jerez generaron cierta incertidumbre en la toma de decisiones que invalidaba cualquier acción ofensiva.

Aun así, la escuadra pacense lograría empatar el partido. Una gran cabalgada de Galán desde la banda derecha finalizaba con un centro medido a la cabeza de Alegría que el placentino mandaba al fondo de las mallas sin que Jesús Torres pudiera hacer nada.

Pero en el intercambio de golpes, el que mandaba era el Jerez. Instantes después del gol de Alegría, Chema Chávez se sacaba un potente disparo desde la frontal del área que se colaba por la escuadra de Tienza y volvía a poner al Jerez por delante. El veterano delantero verdinegro se convertía en el jugador más destacado del choque con dos tantos en la primera parte.

Poco más iba a dar de sí la primera mitad. El Badajoz se iba a vestuarios por debajo en el luminoso tras una primera parte frenética en la que el Jerez se impuso en el intercambio de golpes.

Remontada con épica

Al igual que en el arranque del choque, el Badajoz comenzó con contundencia en la segunda parte. En el minuto 51, Gus Quezada detectaba un desmarque de Borja Domingo y metía un balón a la espalda de la defensa que el delantero valenciano convertía en el 3-3 tras una gran acción individual.

Después de conseguir igualar el duelo, el Badajoz disputó sus mejores minutos. Los hombres de Ávila consiguieron circular el balón de lado a lado con fluidez, finalizando cada jugada con acciones de peligro.

Pero cuando mejor estaba el Badajoz llegaría un nuevo mazazo. En el primer acercamiento del Jerez a la meta de Tienza, Juanfri caracoleaba cerca de la frontal, encontraba al meta blanquinegro con un disparo pero el rechace caía en las botas de Roldán, que sin oposición hacía el 3-4.

Verse por debajo nuevamente en el marcador desató el nerviosismo en el Badajoz. A los blanquinegros les costaba salir jugando desde atrás sin dificultades, los controles eran imprecisos y cada vez que el Jerez se plantaba en la frontal transmitía sensación de peligro.

A pesar del momento complejo de los de Ávila, el Badajoz lograría empatar nuevamente el choque. Tras la salida de un córner botado por Bermúdez, Lolo González llegaba desde atrás para cabecear con potencia y hacer el 4-4 en el marcador.

Con tiempo aún por delante para lograr la remontada, el Badajoz se fue con todo a por la victoria. El cuadro blanquinegro consiguió generar varias acciones de peligro que se quedaron a muy poco de convertirse en gol.

Cuando todo indicaba que el empate sería el resultado final, Carlos Bravo hacía su primer gol como blanquinegro tras completar una soberbia volea desde dentro del área ante la que Jesús Torres no podía hacer nada. El tanto desataba la locura en el Nuevo Vivero y confirmaba una nueva y agónica victoria de los blanquinegros.

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De este modo, los pacenses cierran su racha de cuatro partidos como local con una derrota y tres victorias antes de desplazarse hasta Llerena durante la próxima jornada.