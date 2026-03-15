El Cáceres quiere asegurar el ‘playoff’ antes de pensar en el ‘factor campo’

En el Cáceres Patrimonio de la Humanidad se ven capaces de todo ahora. Siete victorias en ocho partidos de la segunda vuelta lo han convertido en el equipo más temible del grupo Oeste de la Segunda FEB, donde sus acciones no dejan de subir. Ahora es séptimo tras una de las victorias más épicas de toda su historia, que arranca en 2007. El conjunto de Jacinto Carbajal levantó 15 puntos de desventaja en los últimos seis minutos para imponerse en la cancha del Morón (86-87) y dejar el sello de escuadra ganadora, que no se rinde ante nada.

El horizonte se ha pintado de un optimismo cada vez más justificado, aunque desde dentro las voces son más bien de prudencia. «Calma, primero hay que asegurar estar en los ‘playoffs’, que todavía no está claro», aseguran. Cierto. Si todo marcha con cierta lógica —dos o tres victorias en las seis jornadas que restan—, entrar entre los ocho primeros no debe escaparse.

¿La vuelta en casa?

La siguiente frontera es alcanzar como mínimo el quinto puesto, lo que otorga una cierta ventaja al menos en la primera eliminatoria: disputaría así el partido de vuelta en el Multiusos frente al rival del grupo Este que le correspondiese. No es un premio excesivo, con este sistema de solo dos encuentros, pero no es nada desdeñable.

Aspirar al primer puesto del Oeste, que ya se logró la pasada campaña y daría la opción de jugar por el ascenso directo, queda ya demasiado lejos. Abundan estos días los lamentos porque con apenas un par de triunfos más en la primera vuelta, que terminó con un grisáceo balance de 5-8, se estaría metido en esa lucha de lleno con equipos como Valladolid, Córdoba y Caja 87.

Mientras ultima las reapariciones de dos jugadores que pueden ser muy importantes, como Erikas Kalinicenko y Luis García, la mente está ya en la siguiente cita, que será el próximo sábado en el Multiusos ante el Círculo Gijón (19.00 horas). El club anhela que la hinchada, muy reticente hasta ahora, se suba al barco.