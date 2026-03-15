El Coria recupera la sonrisa tras un partido muy serio

1 - CORIA: Alonso, Currás, Gonzalo Llerena (min.14, Iñaki León), Domínguez, Jacobo, Sergio Gómez (min.75, José Antonio), Tapia, Toper (min.58, Benji), Dawda (min.75, Antonio Hernández), Bautista y Mba (min.75, Tomy). 0 - INTERCITY: Mackay, Roi (min.46, Pablo Montero), Timor, Schenk, Ferroni, Núñez, Arranz (min.76, Marc), Roigé, Pochito (min.60, Romagnoli), Herrera (min.60, Diallo) y Rodri Ríos (min.60, Nsue). GOL: 1-0 Min.26 Dawda . ÁRBITRO: Alberto Sevillano (Andalucía). Mostró tarjeta amarilla a los locales Toper, Dawda y Tapia y a los visitantes Roi, Diallo, Romagnoli y Schenk. Roja directa al visitante Romagnoli (min.92) INCIDENCIAS: Vigesimoséptima jornada del grupo 5 de la SegundaFederación. Unos 700 espectadores en las gradas de La Isla.

Importante victoria del Coria por 1-0 ante el Intercity en un encuentro muy igualado y que se decidió en el minuto 26 con un solitario gol de Dawda para los locales, que con esta victoria dan un paso de gigante en la lucha por entrar en el ‘playoff’, ya que se trata de un rival directo al que aventajan en seis puntos más el ‘average’.

Empezaba el partido con dos equipos que no atravesaban una buena dinámica de resultados, lo que hacía que se respetaran mucho el uno al otro. Hubo mucho centrocampismo en los primeros compases, con un Intercity que parecía querer llevar la manija del encuentro ante un Coria que esperaba en su campo, aguardando la oportunidad de salir rápido para dejar en evidencia a la defensa alicantina.

El partido se le ponía cuesta arriba al Coria cuando, en el minuto 14, Gonzalo Llerena caía lesionado y tenía que ser sustituido por Iñaki León, que a la postre sería uno de los mejores de su equipo.

En el minuto 26, un robo de balón de Mba, que cedía a Toper, acabó con un centro de este que encontró la bota de Dawda, que entraba en el segundo palo junto a un defensor para hacer el único gol de la mañana en La Isla. Lo festejaba una grada que veía cómo su equipo volvía a adelantarse tras varios partidos a remolque.

Dominio sin ocasiones

Se jugaba lejos de las áreas y no se veían ocasiones claras hasta que el Intercity lo intentó con un disparo desde fuera del área por mediación de Roigé. Sería la única aproximación destacable de los jugadores de negro en esta primera mitad.

Tras el descanso, Quique Hernández, el veterano técnico visitante, introdujo un cambio ofensivo dando entrada a Pablo Montero. El canterano madridista sería el encargado de poner el primer gran susto en la grada con un potente disparo que arrancó el “uy”.

En el minuto 69 llegaba el susto de la tarde para el Coria, cuando un jugador visitante probó fortuna con un lanzamiento a puerta, Alonso no acertó a blocar el balón y este se estrelló en el larguero.

El Coria dio entonces un paso atrás y pasó a jugar con defensa de cinco, cediendo el balón al Intercity, que no encontraba la manera de superar a una zaga celeste muy bien posicionada, en la que Iñaki León, Jacobo y Domínguez se impusieron en casi todas las acciones ofensivas de los visitantes.

Intenso final

En el minuto 85 pudo llegar el segundo gol si Bautista hubiera acertado a rematar una cesión de Antonio Hernández, aunque a esas alturas el centrocampista ya evidenciaba el cansancio acumulado. La respuesta del Intercity no se hizo esperar y, apenas un minuto después, un cabezazo de Nsue se marchó rozando el larguero.

Los visitantes jugarían el tiempo de descuento con diez hombres por la expulsión de Romagnoli, que vio la roja directa por agresión a un jugador cauriense.

No hubo tiempo para más y el Coria se hizo con una victoria que pone fin a la mala racha de cinco partidos sin ganar y que refuerza sus opciones de pelear por entrar en el ‘playoff’.

Los celestes se desplazarán ahora a Orihuela para medirse a otro rival directo en la próxima jornada.