Empate amargo del Cacereño

0 - CACEREÑO: Álex Quevedo, Iván Martínez, Javi Barrio (Iván Fernández, min. 78), José Alonso, Emi, Nico Conesa (Raúl Sanchís, min. 90), Ajenjo, Valdera (Monerris, min. 62), Joserra, Diego Gómez, Pau Palacín (Kensly Vázquez, min. 62). 0 - PONFERRADINA: Andrés Prieto, Jorrín, Ger Novoa, Undabarrena, Andoni López (Vasco, min. 71), Kysil (Calderón, min. 46), Frimpong (Esquerdo, min. 81), Borja Valle, Borja Vázquez, Keita (Slavy, min. 68), Xemi (Cortés, min, 68). ÁRBITRO: Roberto Gonzalo Sánchez (Comité de Castilla La Mancha). Amonestó a los visitantes Kysil, Frimpong y Borja Valle. INCIDENCIAS: Partido de la vigesimoctava jornada del grupo 1 de Primera Federación disputado en el estadio Príncipe Felipe ante 3.580 espectadores.

El Cacereño dejó escapar otra buena oportunidad para acercarse a la permanencia. El empate sin goles ante la Ponferradina (0-0) supo a poco por la urgencia clasificatoria y por la mala fortuna de un equipo verdiblanco que se estrelló dos veces contra la madera: primero en un sensacional disparo de Joserra y después en un lanzamiento de Diego Gómez.

Más allá de esos dos remates al palo, el empate puede considerarse justo por lo visto sobre el césped. El primer tiempo fue del Cacereño; el segundo, de una Ponferradina que casi monopolizó el balón, aunque sin traducir ese dominio en ocasiones claras ante la portería defendida por Álex Quevedo. Al CPC, además, le faltó intensidad tras el descanso.

Julio Cobos introdujo varios cambios en el once, aunque mantuvo a Álex Quevedo bajo palos tras su debut del pasado domingo en Ferrol. Las novedades llegaron por delante, tanto en defensa como en el centro del campo, especialmente por el costado izquierdo. Iván Martínez ocupó el lateral, con Joserra por delante. Arriba, tal y como había anunciado en la previa y viene repitiendo desde hace semanas, apostó por dos delanteros: Diego Gómez y Pau Palacín. En la medular regresó Javi Ajenjo para acompañar a Nico Conesa.

Tras un inicio parsimonioso, el Cacereño fue elevando el ritmo y empezó a incomodar a una Ponfe que se sentía cómoda con un partido más lento. La presión alta de Diego Gómez y Pau Palacín dificultaba la salida de balón berciana y permitía a los locales robar muy arriba.

Los intentos del CPC

De una de esas acciones nació la primera ocasión verde. Tras un córner mal ejecutado, o eso pareció, por Nico Conesa, Joserra cazó el balón en el área pequeña, aunque su remate, falto de convicción, se encontró con un defensa.

Fue solo el primer aviso de un Cacereño que tuvo en Joserra a su jugador más incisivo en la primera mitad. Apenas un minuto después, en el 12, Nico Conesa probó fortuna desde muy lejos y obligó a intervenir a Andrés Prieto, sorprendido por el bote del balón sobre el impecable césped del Príncipe Felipe.

La presión del Cacereño seguía haciendo daño a la Ponferradina, incapaz de salir con claridad. Otro robo en tres cuartos permitió a Emi volver a exigir a Prieto con un disparo potente y raso que el meta desvió a córner. De ese saque de esquina llegó la mejor ocasión local hasta ese momento: la jugada terminó en el lado opuesto, donde Joserra, cambiado de banda, recogió el balón casi junto al banderín y, tras girarse, sacó un remate que sorprendió al portero y se estrelló en el poste. El rechace lo cazó Nico Conesa, pero Ger Novoa evitó el gol bajo palos.

El Cacereño merodeaba el tanto, aunque el partido se enfrió tras detenerse unos minutos para que los sanitarios atendieran a un espectador. Ese parón favoreció a la Ponferradina, que en el tramo final del primer tiempo ganó presencia ofensiva y empezó a pisar el área de Álex Quevedo a través de centros laterales.

El segundo tiempo

La Ponferradina regresó del vestuario decidida a sufrir menos. Lo hizo, además, sin prisa alguna, exprimiendo cada segundo como si el empate le bastara. El conjunto visitante se hizo con el balón y, a través de una circulación pausada, fue empujando al Cacereño hacia atrás.

En el minuto 58, una pérdida de José Alonso ante la presión de Keita estuvo a punto de costarle cara a los locales, aunque la rápida reacción de Javi Barrio evitó el susto.

Superada la hora de juego, Cobos movió el banquillo. Dio entrada a Kensly y Monerris y retiró a Palacín y Valdera. Buscaba más control un técnico consciente de las dificultades de su equipo para enlazar defensa y ataque.

Pero el Cacereño no logró arrebatarle la pelota a la Ponferradina, aunque sí encontró alguna opción aislada. En el 70, un disparo de Monerris se marchó rozando el palo de Prieto. Dos minutos después, Diego López robó al borde del área y, en un exceso de generosidad, cedió para Kensly, que estuvo demasiado lento y no pudo armar el remate antes de que Jorrín le arrebatara el balón.

El partido se rompió definitivamente y el Cacereño trató de aprovecharlo. Una acción por la izquierda acabó en un disparo de Diego Gómez que se estrelló en el larguero. La suerte seguía dándole la espalda al CPC. También pudo marcar la Ponfe en un cabezazo de Slavy que detuvo Quevedo.

Con un dominio estéril de la Ponferradina se fue apagando el encuentro, que dejó al Cacereño un punto insuficiente para unas urgencias en la clasificación que aprietan cada vez más.