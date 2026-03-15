Atletismo
La etíope Fotyen Tesfay roza el récord del mundo femenino en su apoteósico debut en el Maratón de Barcelona
Tesfay se ha convertido en la debutante más rápida de la historia y su marca ya es la segunda mejor de todos los tiempos
El ugandés Abel Chelangat ha vencido en categoría masculina con un tiempo de 2h 4min 59s
Jordi Grífol
Fotyen Tesfay, oriunda de la región etíope de Tigray, tierra de montañas y guerras olvidadas, se enfrentaba en Barcelona a su primer maratón y, osada ella, decidió atacar el récord del mundo femenino que Ruth Chepngetich, atleta suspendida por dopaje, logró en Chicago en 2024 (2h 09min 56s). Tesfay llegaba con la tercera mejor marca mundial en medio maratón, sí, pero no había afrontado aún los 42,195 kilómetros en competición. Por eso parecía una locura, casi suicida, el ritmo que iba aumentando tras superar los 30 kilómetros. Acabó sufriendo en unos últimos kilómetros agónicos la ya mejor debutante de la historia de la distancia, que finalmente se quedó a las puertas del récord mundial aunque se convierte en la segunda mejor maratoniana de la historia con un tiempo de 2h 10min 53s.
Entra así en una nueva dimensión el Maratón de Barcelona, en su edición más multitudinaria con 32.000 corredores inscritos. En categoría masculina, la victoria se la llevó el ugandés Abel Chelangat con un tiempo de 2h 4min 57s, unos cuarenta segundos más lento que el récord de la prueba que estableció Tesfaye Deriva el año pasado.
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