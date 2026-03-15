El Extremadura Arroyo cae en la pista del VP Madrid por 3-1

El Extremadura Arroyo perdió este domingo en la cancha del VP Madrid por el tanteo final de 3-1 (29-27, 14-25, 25-22 y 25-20), en un partido muy disputado y en el que el equipo extremeño contó con varias oportunidades de puntuar en la penúltima jornada de la competición de Superliga Femenina 2 (SF2).

Como de costumbre, la atacante de ala del conjunto de Arroyo de la Luz Sara Gabrielly se erigió en su principal baluarte ofensivo con 26 puntos, bien secundada por Brenda Arango (15) y Laura Lozoya (10). En el cuadro capitalino destacaron en el apartado anotador Anique Tavernier (22), Carolina Altozano (12) y Lea Basas (9).

En el primer set, la escuadra arroyana contó con varias pelotas de juego (21-24), pero no supo concretar esa ventaja y acabó el cediendo el parcial por 29-27. En el segundo juego, la formación cacereña asestó un duro correctivo a su adversario (14-25), pero en el tercer y cuarto sets, a pesar de contar con ventajas en el marcador (13 puntos de bloqueo por 6 de rival), acabó cediendo en favor de un equipo local más eficaz en el saque y en la recepción.

La próxima jornada, el Extremadura Arroyo despedirá la temporada y dirá adiós a la Superliga Femenina 2 después de participar nueve años seguidos en la categoría de plata del voleibol español en Cáceres, en un encuentro que le enfrentará al UCAM Torrejón.