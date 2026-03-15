Ricardo Rosado devuelve a Extremadura el título nacional de maratón cinco años después

El atleta del Bikila Ricardo Rosado, nacido en Madrid el 21 de julio de 1988, pero extremeño de adopción deportiva y con licencia en la federación regional, se proclamó este domingo campeón de España de maratón en Barcelona, en un éxito de enorme valor para el atletismo regional, que vuelve a reinar en la distancia cinco años después del título logrado en 2021 por otro extremeño, el valentino Carlos Gazapo.

Rosado fue el mejor en el Campeonato de España disputado de forma paralela al Zurich Maratón de Barcelona y cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 13 minutos y 31 segundos, por delante de José Ignacio Giménez, segundo con 2:14:18, y de Cristian Martínez Alaez, tercero con 2:16:19.

El triunfo tiene un significado especial para Extremadura, que vuelve a situarse en lo más alto del maratón nacional. No ocurría desde 2021, cuando Carlos Gazapo se llevó también el campeonato de España, un precedente que refuerza el peso del fondo regional en una de las pruebas más exigentes del calendario. La Federación Extremeña de Atletismo recogió entonces el título de Gazapo en el Nacional de maratón.

Féminas

En categoría femenina del Campeonato de España, la victoria fue para la sevillana Carolina Robles, que se impuso con un registro de 2:24:58. Tras ella entraron Carolina Torres, con 2:32:30, y Fabia Lafuente, con 2:36:43.

Al margen de la clasificación nacional, la prueba femenina absoluta dejó una actuación histórica. La etíope Fotyen Tesfay, que debutaba en la distancia, destrozó el récord femenino del maratón barcelonés con 2:10:53, una marca con la que se quedó a solo 57 segundos del récord del mundo y firmó la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos.

En la carrera masculina internacional, el vencedor fue el ugandés Abel Chelangat, que ganó con 2:04:57, sin poder rebajar el récord del circuito, mientras Barcelona volvió a exhibir su enorme tirón popular con 32.000 dorsales vendidos.