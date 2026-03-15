Sol, afición y espectáculo en Malpartida de Cáceres

El circuito de Malpartida de Cáceres volvió a presentar este domingo un magnífico ambiente en la segunda jornada del Campeonato de España de Motocross 2026, en una cita marcada por el buen tiempo, la afluencia de aficionados y el espectáculo sobre la pista. El sol acompañó durante toda la jornada y permitió disfrutar de un gran día de carreras en un escenario que respondió a la expectación generada desde el sábado.

Después de las primeras mangas disputadas en la jornada inaugural, en las que Rubén Fernández, Adrià Monné y Pau Caudet se hicieron con la victoria, quedaba por resolverse el desenlace de las segundas carreras y la configuración definitiva de los podios del fin de semana.

Rubén Fernández. / RFME

Rubén Fernández, imbatible

José Antonio Butrón volvió a firmar una gran salida y se llevó, igual que el sábado, el holeshot. Sin embargo, antes de completarse el primer giro, Rubén Fernández ya se había colocado en cabeza. El piloto de Honda HRC Petronas impuso su ritmo desde ese momento para liderar en solitario, repetir victoria y adjudicarse además la Placa de Líder 24MX.

Una de las actuaciones más destacadas del día fue la de Gerard Congost. Una mala salida le relegó a posiciones muy retrasadas, pero fue capaz de remontar con autoridad. Tras superar a Ander Valentín, activó el modo ataque para reducir una desventaja de diez segundos con respecto a Butrón. El piloto de Mequitec Racing llegó a acercarse mucho al de TRT Motorcycle, aunque le faltaron un par de vueltas para culminar la remontada y tuvo que conformarse con la tercera plaza.

De este modo, el podio final de la categoría quedó formado por Rubén Fernández, José Antonio Butrón y Gerard Congost.

Adrià Monné. / RFME

Monné y su Placa de Líder

Tras el intenso duelo vivido el sábado entre Adrià Monné y David Braceras, se esperaba otra gran batalla en la jornada dominical. No obstante, una mala salida de Braceras le dejó demasiado atrás y le obligó a remar desde el inicio.

Quien sí arrancó mejor fue Pablo Lara, que se llevó el holeshot REDD-Katayama. Pero apenas necesitó dos vueltas Monné para superarle y colocarse al frente de la carrera, una posición que ya no abandonó.

El podio final del fin de semana en esta categoría terminó con Adrià Monné en lo más alto, seguido de David Braceras en segunda posición y Bernardo Tiburcio en la tercera.

Podio en 125cc. / RFME

Caudet se estrena en 125cc

Malpartida también dejó una alegría especial para Pau Caudet. El joven piloto, rookie en la categoría, se marcha del circuito cacereño con una gran sonrisa tras lograr su primera victoria en 125cc y firmar además su primer podio en esta cilindrada.

De nuevo fue Jordi Alba quien mandó tras la primera vuelta y, en esta ocasión, pudo rehacerse del abandono sufrido el sábado, cuando una caída le impidió terminar. Caudet cruzó la meta en segunda posición en la manga del domingo, mientras que Jaume Pons fue tercero.

Con esos resultados, el podio final del fin de semana en 125cc quedó formado por Pau Caudet, José Luis Moreno y Jaume Pons.

Premio REDD Challenge NGKpara TRTMotorcycle. / RFME

La REDD Challenge NGK

En los premios paralelos de la cita, José Antonio Butrón se llevó el Holeshot REDD Katayama en ambas mangas de ÉliteMX1. En ÉliteMX2, Pablo Lara fue uno de los protagonistas de este reconocimiento. Además, el equipo ganador de la REDD Challenge NGK de la localidad cacereña fue TRT Motorcycle.

La próxima cita del Campeonato de España de Motocross Élite se disputará en Alhama de Murcia, los días 16 y 17 de mayo. Mientras, Malpartida y Extremadura se quedan con el buen sabor de boca de una cita en la que la organización volvió a ser de gran altura.