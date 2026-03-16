Ávila: «Me quedo con la reacción del equipo a cada gol recibido»

El Badajoz protagonizó este fin de semana uno de los partidos más frenéticos de la temporada tras imponerse al Jerez por 5-4 en el Nuevo Vivero. Un encuentro repleto de alternativas, goles y emociones que Miguel Ángel Ávila no dudó en definir como un auténtico caos futbolístico. El técnico cacereño valoró especialmente la capacidad de reacción de su equipo ante cada golpe del rival, aunque también reconoció que el rendimiento defensivo estuvo lejos de lo esperado.

«Ha sido una locura», resumió el entrenador blanquinegro nada más comenzar su análisis del encuentro. El arranque del partido, eso sí, fue exactamente como lo había imaginado el cuerpo técnico. «Los primeros minutos han sido muy buenos porque hemos salido bien y hemos hecho daño a su línea defensiva. El equipo ha interpretado a la perfección el planteamiento inicial», explicó.

La eficacia ofensiva permitió al Badajoz mantenerse siempre en la pelea, pero el partido también dejó al descubierto fragilidades en defensa. «Hemos tenido más acierto que nunca de cara a gol, pero menos que nunca en área propia», admitió Ávila. A pesar de ello, quiso quedarse con la actitud mostrada por los suyos. «Me quedo con lo positivo, que ha sido la reacción del equipo a cada gol encajado», subrayó.

Errores a corregir

El entrenador no evitó hacer autocrítica al analizar un encuentro tan atípico. «En muchos casos el fútbol no tiene explicación. Podría decir mil cosas del partido porque ha sido una locura», señaló. Pese a la victoria, dejó claro que hay aspectos que deben mejorar. «Hay ciertos errores que no podemos volver a cometer», advirtió.

Ávila recordó que su equipo no suele encajar tantos goles. «Nunca habíamos recibido cuatro goles, ni tres», apuntó, insistiendo en que el trabajo defensivo debe implicar a todo el bloque. «Cuando atacas bien lo haces desde el colectivo, pero cuando defiendes mal también», añadió. Aun así, quiso contextualizar lo ocurrido. «En cada temporada hay algún partido loco como este y lo más importante es que lo hemos podido convertir en una victoria».

Durante el descanso, el cuerpo técnico trató de corregir algunos desajustes que estaban permitiendo al Jerez generar peligro. «Hemos insistido en reforzar lo que estábamos haciendo bien y en estar más juntos en sus transiciones», explicó. El rival también tuvo su mérito. «El Jerez ha sabido penalizarnos por nuestros errores y por su talento individual», reconoció.

El técnico también defendió públicamente a Tienza, protagonista en algunas acciones del encuentro. «No le vamos a echar por tierra todo el buen trabajo que está haciendo. Como todos, tiene derecho a equivocarse», afirmó, antes de añadir con rotundidad: «Estamos con él a muerte».

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Por último, Ávila quiso destacar el papel de la grada. «Hoy he sentido que la afición nos ha llevado en volandas», concluyó agradecido. «Si les damos argumentos, sé que nos van a respaldar».