El Ciudad de Villafranca acaba líder y ya están definidas las semifinales de Segunda masculina de balonmano

La Segunda División masculina del balonmano extremeño ya conoce sus semifinales por el título. El cierre de la liga regular dejó definidos los cruces: el BM Ciudad de Villafranca se enfrentará al CD Josefinas Mérida, mientras que el UBP se medirá al BM Villafranca, en eliminatorias a ida y vuelta.

El Ciudad de Villafranca selló el liderato tras imponerse este fin de semana al BM Villafranca en el derbi disputado en el Pabellón Extremadura. El choque llegó muy equilibrado al descanso, con un ajustado 9-10, pero el conjunto dirigido por Juanan Pérez acabó imponiendo su mayor profundidad de banquillo y su solidez defensiva en el tramo final para cerrar el partido con un claro 19-27. Fran Salamanca y Daniel Charro, con cinco goles cada uno, lideraron el ataque visitante, mientras que Esteban Delgado, con ocho tantos, fue el máximo realizador local.

Ambos equipos volvieron a verse las caras un día después en un encuentro aplazado de la Copa de Extremadura, también con victoria del Ciudad de Villafranca. Tras una primera mitad igualada, resuelta con 13-14 al descanso, el conjunto visitante volvió a mostrarse más firme en los minutos decisivos y se llevó el partido por 26-31. Ese triunfo le permite certificar matemáticamente su presencia en la final copera a falta de una jornada.

Los otros partidos

En el otro partido de la última jornada liguera, el CD Josefinas Mérida cumplió con claridad ante el CP Paideuterion y se impuso por 21-33. El duelo llegó abierto al descanso (12-14), pero el conjunto emeritense aceleró en la segunda mitad y rompió el encuentro. Vini, con siete goles, fue la principal referencia ofensiva de Josefinas, con el apoyo de Manuel Rodríguez, autor de cinco tantos. En el conjunto cacereño destacó Marco Gómez, máximo goleador del partido con ocho dianas.

Con estos resultados, las semifinales quedan configuradas con el Ciudad de Villafranca-Josefinas Mérida y el UBP-BM Villafranca. Los partidos de ida se disputarán dentro de dos semanas en Mérida y Villafranca.

En categoría femenina, la competición entra también en su fase decisiva. La final arrancará este fin de semana con el partido de ida entre UBP y EMD Aceuchal, previsto para el domingo 22 de marzo a las 17.30 horas en Badajoz.