Emoción en el homenaje a cuatro exjugadores del Cacereño

Fue una jornada de recuerdos, risas y complicidad, cuentan todos los que estuvieron. En realidad, fue un homenaje a los inolvidables José María Asenjo, Juan Luis Oliva, Fernando Alanís ‘Mateo’, y Avelino Reyes. El Cacereño y sus históricos rindieron tributo a cuatro futbolistas ya fallecidos en medio de la emoción y el respeto hacia lo que representaron honrando su escudo. Jugaron en el club extremeño entre los 80 y los 90. Nadie les ha olvidado.

Vicente Parra, Manolo Sánchez y Hernández, en una de las imágenes de la tarde. / @CPCacereñoSAD

Nombres para la historia

Estuvieron más de cien personas, también familiares, con los nombres de Manolo Sánchez Delgado, Jacinto Ávila ‘Chinto’, Oñi, Antonio Blanco, Vicente Parra, Ángel Marcos, Jesús, Hernández o José Luis entre ellos. Una inolvidable comida en el Extremadura Hotel, tertulias sentidas y un buen ambiente caracterizaron un día especial, en el que el decano extremeño fue el verdadero protagonista.

Cuántas anécdotas, cuántas vivencias, cuánto fútbol, cuánto infortunio... la pura historia del decano regional contenida en una foto: la que protagonizaron los exjugadores verdes.