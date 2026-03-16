El Extremadura y el poder de una familia

Hay pocas fuerzas tan poderosas como las que pueden unir las familias. Y eso, en el Extremadura, lo quieren llevar a raja tabla. Antes del partido ante el Águilas y antes de que el ‘Zarfinazo’ pusiera en ebullición al Francisco de la Hera, al técnico David Rocha se le ocurrió una de esas ideas que terminan tocando la fibra a cualquiera. Nada más terminar el calentamiento durante el partido ante el Águilas de este pasado domingo, sabiendo de la importancia que el envite tenía para todos, el míster decidió que familiares de todos los jugadores asaltaran el vestuario a unos minutos de iniciarse el partido y se fundieran en una piña con sus seres queridos. «Chicos, hoy tenemos refuerzos. Y son muy importantes» gritó David Rocha. Y empezaron a entrar a cuentagotas familiares de todos los jugadores. A Zarfino se le vio emocionado. Igual que a Juanmi Callejón, al que le tembló la voz al dar el discurso definitivo antes de que todos se fundieran en un abrazo que el propio Extremadura ha descubierto en un vídeo subido a redes sociales. Una imagen espectacular que muestra la fortaleza de una familia.

La jugada terminó saliendo bien y la victoria en el último minuto le permite al Extremadura dormir sextos y con bola para entrar en playoff. De hecho, si los azulgranas logran ganar este miércoles al Melilla en partido aplazado de jornada anterior, dormirá cuarto y a tres puntos del líder Águilas. Con siete finales por delante.

Ambiente

El Extremadura sabe que el partido ante el Melilla de este miércoles es crucial y, por ello, también ha cursado invitaciones a todos los colegios de la ciudad, ya que al ser a las seis de la tarde el partido es buena hora para que alumnos se enganchen al fútbol.

Noticias relacionadas

La única mala noticia es la lesión de Marco Manchón, que con un problema muscular no podrá jugar este partido.