El Licenciados Reunidos se despide en casa con triunfo y exhibe músculo con su cantera

El Licenciados Reunidos despidió su temporada como local de la mejor manera posible, con una trabajada victoria por 3-0 frente a la Universidad de Salamanca en la penúltima jornada de la Primera División Nacional. Un encuentro cargado de emoción que, además, sirvió para celebrar la presentación de la cantera ante la afición. La jornada tuvo también un componente institucional con la presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez, que acompañó al club en un acto muy especial para las categorías base del colegio.

En lo deportivo, el partido ofreció un gran espectáculo para los asistentes. Los dos primeros sets estuvieron marcados por la igualdad y la intensidad, con el conjunto salmantino dominando el marcador en los momentos finales de ambos parciales. Sin embargo, las cacereñas demostraron carácter competitivo para remontar.

El primer set cayó del lado local por un ajustado 25-23, mientras que el segundo dejó la clave del duelo. Con 19-24 en contra, el conjunto colegial protagonizó una espectacular remontada que terminó decantándose por 28-26, desatando la alegría en la grada.

Ya en el tercer set, la constancia y solidez del Licen acabó por imponerse ante un rival que no pudo frenar el impulso extremeño Las locales cerraron el parcial 25-19.

Con este triunfo, el conjunto colegial se despide de su casa dejando un gran sabor de boca tras una temporada histórica. El equipo cerrará la competición la próxima semana visitando a Miguelturra, en Ciudad Real, en el último encuentro del curso.

El Metrikamedia, tercero

Mientras, el Metrikamedia Escuelas Cacereñas, en el grupo D de esta división, pero masculino, ganó por 0-3 en casa del líder, el Universidad de Granada, con parciales de 30-25, 24-26 y 20-26. A falta del último encuentro, los extremeños son terceros, un gran puesto que intentará defender en la última jornada.

No podrá jugar por el ascenso, que pelearán los dos primeros clasificados, pero el objetivo en esta segunda temporada consecutiva en la categoría está más que cumplido, y con creces.