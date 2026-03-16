El Mérida se aleja del 'playoff' y el Cacereño no se acerca a la permanencia

No fue una buena jornada para los dos equipos extremeños de Primera Federación. El Mérida cayó con contundencia en casa ante el Guadalajara (1-4) y el Cacereño no pasó del empate sin goles frente a la Ponferradina en el Príncipe Felipe (0-0).

El golpe fue especialmente duro para el conjunto de Fran Beltrán en la clasificación. El Mérida pasó de ocupar la sexta plaza a caer hasta la undécima, aunque sigue a solo dos puntos del quinto puesto, que marca el Pontevedra, cuyo encuentro fue aplazado este fin de semana. El cuarto y el tercero quedan ahora a tres puntos.

El Cacereño, por su parte, sumó un punto que le permite mantenerse a tres de la salvación, aunque cae un puesto y sigue metido en la zona baja. Además, el equipo de Julio Cobos no recibió la ayuda que esperaba del Mérida, que cayó precisamente ante un rival directo por la permanencia como el Guadalajara.

El Mérida pierde fuerza

En el Romano José Fouto, los emeritenses solo compitieron durante el primer cuarto de hora. Carlos Doncel rozó el gol con una falta al larguero, pero a partir de ahí el equipo se diluyó hasta firmar probablemente su peor actuación en casa de la temporada. El tropiezo resulta aún más llamativo porque el Mérida llegaba como el mejor local del grupo y solo ha sumado un punto en sus dos últimos partidos consecutivos en el Romano.

Beltrán no escondió la gravedad del momento y fue tajante tras el 1-4. «El Mérida tiene que mejorar a todos los niveles», admitió el técnico, que aun así recordó que la pelea sigue abierta y que el equipo depende de sí mismo para reengancharse a la lucha por el playoff. Ahora, con diez jornadas por disputarse y seis de ellas a domicilio, los romanos están obligados a mejorar sus números lejos de casa si quieren mantenerse en esa carrera.

La próxima oportunidad llegará este viernes a las 19.00 en Lezama, ante el Bilbao Athletic, un rival directo que ocupa la tercera plaza y aventaja en tres puntos al conjunto emeritense. Beltrán recuperará a Javi Lancho y podría contar también con Pipe y Rodrigo Pereira.

Competitividad con poco premio

Más competitiva fue la imagen del Cacereño ante una Ponferradina en plena dinámica ascendente. Julio Cobos destacó el valor del punto por el nivel del rival, al que definió como «el equipo que mejores números presenta en esta segunda vuelta» y recordó además que apenas ha encajado goles desde la llegada de Nafti. El técnico verde puso en valor la primera mitad de los suyos, en la que, según explicó, el equipo apretó muy bien la salida de balón rival, robó arriba, generó córners y obligó al portero visitante a intervenir en varias acciones de peligro.

El entrenador reconoció que tras el descanso el partido se inclinó más hacia el dominio de la Ponferradina, pero insistió en que las ocasiones más claras fueron del Cacereño. No le falta razón: los locales volvieron a mostrarse sólidos, compitieron bien y solo la madera, en dos ocasiones, evitó una victoria de enorme valor. «No estamos contentos porque necesitamos sumar de tres, pero este es el camino», resumió Cobos, convencido de que la mejoría pasa por sostener la solidez defensiva y encontrar un poco más de acierto en el área rival.

Esa fue, de hecho, una de las claves de su análisis. El preparador cacereño insistió en que el equipo generó lo suficiente como para merecer más y restó dramatismo a la falta de puntería. «Los goles van por rachas», señaló, antes de defender que, si el equipo sigue acumulando remates, córners y presencia ofensiva, las victorias terminarán llegando. También quiso subrayar el esfuerzo de los más jóvenes, a los que vio acabar «sin poder más» sobre el césped.

El Cacereño afronta ahora el domingo a las 18.15 otra oportunidad importante ante el Real Avilés Industrial. El conjunto asturiano, una de las revelaciones en la primera vuelta, atraviesa una mala dinámica, con ocho jornadas sin ganar, tres empates y cinco derrotas, una racha que le ha llevado a caer hasta la decimocuarta posición, con solo cuatro puntos de ventaja sobre los verdes.

Los de Cobos tienen así la opción de meter a otro rival en la pelea por la permanencia y, además, pueden beneficiarse del enfrentamiento directo entre Guadalajara y Talavera, los dos equipos que le preceden en la tabla. Quedan diez jornadas y tanto Mérida como Cacereño encaran ya un tramo decisivo, aunque con urgencias y objetivos muy distintos.