Rai: «Lo que más necesitábamos era volver a ganar»

El Coria respira aliviado tras romper su peor dinámica de la temporada tras cinco partidos sin ganar. La victoria ante el Interceity ha vuelto a dar oxígeno a los celestes que se mantienen sextos en el grupo quinto de Segunda Federación y que están a tres puntos de la quinta plaza de playoff. Difícil, pero para nada imposible.

El entrenador del Coria, Rai Rosa, valoró con satisfacción la victoria- El técnico resaltó el esfuerzo de sus jugadores en un partido exigente marcado por el calor y por la calidad del rival. «Estoy muy contento por el trabajo de los jugadores. La semana de entrenamientos había sido muy buena y no era fácil competir en estas condiciones», señaló.

Rai explicó que uno de los objetivos principales del equipo era recuperar la solidez defensiva, algo que considera clave para volver a crecer competitivamente. «Queríamos empezar a crecer otra vez desde la portería a cero, trabajar el bloque defensivo, y creo que lo hemos hecho bien», indicó el entrenador, que destacó la importancia de la concentración colectiva y el trabajo solidario del equipo.

El gol del triunfo llegó tras una transición ofensiva después de un robo en campo rival, una acción que el cuerpo técnico había preparado durante la semana. En la segunda parte, el Coria tuvo incluso ocasiones para ampliar la ventaja. «Tuvimos dos o tres situaciones muy claras para haber sentenciado el partido y así no haber sufrido tanto en los últimos minutos», valoraba Rai tras el envite.

Más allá del resultado, Rai dice que el triunfo tiene un valor especial por el momento que atravesaba el equipo. «Hemos roto la dinámica negativa. Necesitábamos ganar». El técnico recordó que el conjunto cauriense acumulaba varias derrotas consecutivas, una situación complicada especialmente para una plantilla muy joven.

«Tenemos muchos jugadores menores de 23 o 24 años. Quitando a los veteranos, prácticamente somos un filial. Cuando los resultados no acompañan no es fácil para esos chavales, pero les va a servir como aprendizaje», comentó.

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En este sentido, el entrenador quiso destacar también el papel de los futbolistas más experimentados dentro del vestuario. «Los veteranos han dado un paso adelante, aprietan a los jóvenes y eso es lo que necesitamos». El Coria vuelve a tomar aire.