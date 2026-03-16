Rena conserva el liderato de la Tercera de fútbol sala en una jornada de pleno para los de arriba

Sin sobresaltos en la Tercera División extremeña de fútbol sala. Todos los equipos del grupo de cabeza ganaron en la vigesimoquinta jornada. Ahora llegan días diferentes a la competición porque el próximo fin de semana se jugará la fase final de la Copa de Extremadura King Long, y de manera simultánea, se disputarán los partidos de la jornada 20, suspendida a primeros de febrero por el complicado periodo meteorológico que se vivió esos días, con excepción de los que implican a equipos que tienen cita copera. Además el viernes se adelantó el partido Castañar de Ibor 2-Fex Multiseguros Navalmoral 4 correspondiente a esa jornada aplazada en su día.

Rena sigue en el liderato

Ha ganado los seis últimos partidos que ha disputado. Por eso, el Bambatam Rena puede presumir de ser un líder sólido. El sábado pasado volvía a vencer, esta vez 3-5 en su visita a Burguillos del Cerro. Con tres goles de José Giraldo, los locales compitieron bien en un igualado partido, pero terminaron cediendo los puntos ante el cuadro renero, que repartía así sus goles: Alejandro 2, Israel, Jonathan y Jesús Búrdalo.

Tampoco cedió en su buena racha el segundo clasificado: Torrecillas 6-Buhersa Fyerpa Talayuela 3. Los tabaqueros ganaban 0-2 al descanso pero al inicio de la segunda parte llegó la remontada local. Por el equipo de Torrecillas de la Tiesa marcaron Álex Rodríguez 3 (lleva 40 goles esta temporada), Roberto, Mario y un rival en propia meta. Por el de Talayuela, que acumula cinco jornadas sin ganar, lo hicieron Ousama, Yassine e Iker.

Y seis puntos sumó en menos de 24 horas el equipo moralo. Tras vencer la noche del viernes en Castañar, volvió a hacerlo el sábado por la tarde: Navalmoral 5-Granja 3. Pese al claro 4-0 con el que se llegó al tramo final, los visitantes apretaron para darle emoción al desenlace. Goles locales de Lucas 2, Sergio, Tori y Jaime y visitantes de Manuel, Jesús Pila y Daniel.

Por otro lado, otra semana más el equipo verato del torneo protagonizó una goleada: Jarandilla 10-Cáceres Universidad 3. Siete goles marcó Roberto Cano, que gracias a esta espectacular cifra se afianza en el primer lugar de la tabla de artilleros con 43 tantos. Completaron la decena de tantos del equipo jarandillano Luis, Pablo y David. Por el equipo de la capital cacereña marcaron Francisco, Antonio e Ignacio.

La Copa de Extremadura King Long se disputa desde el viernes Este viernes, en horario de las 20,45 para los cuatro partidos, y en diferentes escenarios, se jugarán los cuartos de final de la Copa de Extremadura King Long. En Casar de Cáceres se enfrentarán Buhersa Fyerpa Talayuela y Don Bosco. En Miajadas se jugará el cruce Jarandilla-Grupo López Bolaños. En Almendralejo, el partido Bambatam Rena-Jerez. Y en Almaraz, el Cristo de Serradilla-Madroñera. El pabellón almaraceño será escenario de las semifinales el sábado y la gran final el domingo, en esta edición número doce del torneo copero extremeño de fútbol sala en categoría masculina. Aprovechando que no hay liga el próximo fin de semana se recuperarán los partidos de la jornada 20 de liga entre: Granja-Alfar Salvatierra, Casar-Arroyo Ferroluz, Cáceres Uex-Burguillos, Alfar Salvatierra-Badajoz GV Energía ACV y Torrecillas-Ciudad de Almendralejo. Quedan pendientes para el 4 de abril los enfrentamientos Buhersa Fyerpa Talayuela-Colegio San José y Bambatam Rena-Jarandilla. Además el próximo domingo, correspondiente a la jornada 21, se disputará el duelo San José-Villagarcía (13.30).

Con apuros ganó al colista el otro equipo de Cáceres: Colegio San José 6-Badajoz GV Energía ACV 4. Tantos locales, para seguir en la zona alta, de Markkino, Trejo, Rober, Francis, Casares y Dani del Sol y visitantes, que no pudieron evitar que se hunda más el farolillo rojo, de Aga 2, Javi Correa y Nene.

Mientras tanto, otros resultados fueron muy ajustados. Como el Ciudad de Almendralejo 5-Villagarcía 4. Dos veces llegaron a ir los visitantes por delante con goles de Juan, Jesús, Iván y Hugo; pero los locales terminaron sumando otro triunfo, que les mantiene cerca del playoff, con tantos de Antonio, Rodrigo, Cándido, Pedro y Aitor. También marcador decidido por la mínima diferencia en el Arroyo Ferroluz 4-Alfar Salvatierra 3. Por el equipo de Arroyo de la Luz marcaron Braganza 2, Álvaro y autogol de un contrario y por el de Salvatierra de los Barros lo hicieron Alberto Matamoros 2 y Juan Diaz. Cerró la jornada el Castar de Ibor 5-Casar de Cáceres 3, en duelo entre competidores de la zona baja. Goles locales de Álvaro 2, Víctor, Javier y Marcos y visitantes de Daniel, Calle y Nacho.

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En la clasificación Bambatam Rema tiene 51 puntos, Torrecillas 49, 47 Fex Multiseguros Navalmoral y 44 Jarandilla y San José. De cerca sigue Ciudad de Almendralejo al grupo de cabeza con 41 puntos. Arroyo Ferroluz tiene 36 y 34 empatados Alfar Salvatierra y Granja. 32 suma Buhersa Fyerpa Talayuela, 29 Burguillos y Cáceres Uex y 27 Casar. En el trío de descenso están Villagarcía con 19, Castañar con 18 y Badajoz Gv Energía ACV con 14.