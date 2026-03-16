El MF Renovables Al-Qázeres gana el derbi femenino al Novamotor San Antonio Cáceres

La jornada del baloncesto extremeño dejó como gran titular el triunfo del MF Renovables Al-Qázeres en el derbi cacereño de la Liga Ribésalat femenina, al imponerse por 66-52 al Toyota Novomotor San Antonio en un encuentro muy serio de las locales. El conjunto cacereño encarriló el choque con una gran primera mitad, en la que logró abrir brecha en el marcador, y después supo resistir la reacción visitante en los dos últimos cuartos para cerrar una victoria de peso que se une a las anteriores, la última también en duelo regional.

La más destacada del partido fue, pese a la derrota, Noelia Pariente, del San Antonio, con 16 puntos, tres rebotes y 14 de valoración. Laura Martín, del Al-Qázeres, firmó +12, con 13 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, bien secundada por el resto del equipo que hacía de local, que se consolida como líder, en tanto que el cuadro colegial seguirá peleando por entrar entre los cuatro primeros para jugar la Final Four.

Además, el derbi llegó en un fin de semana especialmente exigente para el Toyota Novomotor San Antonio, que antes del choque del domingo por la mañana había jugado el sábado por la tarde un partido adelantado de la jornada 17, saldado con victoria ante el CBA Albacete por 63-52.

Los chicos

En la Primera Nacional masculina, el CBA Spain firmó una meritoria victoria a domicilio frente al Graginsa UBA Almendralejo por 65-81. El partido cambió por completo tras el descanso, ya que los locales mandaban al término del primer cuarto, pero el cuadro visitante fue creciendo hasta romper el encuentro con un contundente tercer periodo. Matheus Domingues fue el mejor del choque con 11 puntos, 7 rebotes y 17 de valoración.

También hubo derbi cacereño en la categoría masculina, con triunfo del Finca Sagrado Cáceres sobre el filial del San Antonio Cáceres Basket por 87-81. El conjunto local supo hacer valer la ventaja adquirida en la primera mitad y, aunque el San Antonio reaccionó en los dos últimos cuartos, administró bien su renta para asegurarse la victoria. El jugador más destacado fue Samuel Antonio Bravo, con 11 puntos, 10 rebotes y 20 de valoración.

Por su parte, el Electromercantil CB Plasencia no pudo sacar adelante su visita al Politécnica UEX SM Basket, que remontó para imponerse por 69-62. Los placentinos dominaron la primera mitad, pero los locales cambiaron el ritmo tras el intermedio y sentenciaron en un sólido último cuarto, cerrado con un parcial de 21-9. Aun así, el mejor del encuentro fue el visitante Ángel Marín Pérez, con 17 puntos, 7 rebotes y 19 de valoración.

Sí logró vencer el líder, el Escayolas Paco ADC Baloncesto, que se impuso con autoridad al BB Baloncesto Badajoz por 88-78. Tras un primer cuarto equilibrado, los locales dieron un paso al frente en el segundo y tercer periodo para encarrilar el triunfo. Manuel Matas lideró a su equipo con 14 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración.

La jornada en Primera Nacional masculina se cerró con la clara victoria del Vítaly La Mar BCBadajoz UEX sobre el Maven Premium Guadalupe por 84-58. Después de un inicio igualado, los pacenses rompieron el partido con un demoledor parcial de 26-6 en el segundo cuarto y mantuvieron el control hasta el final. Manuel Álvarez fue el jugador más destacado con 11 puntos, 3 rebotes y 19 de valoración.