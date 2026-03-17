Caja Rural de Extremadura convoca la XXII edición de los Premios Espiga Impulso Actividad Física y Deporte

Caja Rural de Extremadura ha convocado la XXII edición de los Premios Espiga Impulso Actividad Física y Deporte, una iniciativa con la que vuelve a poner el foco en el esfuerzo, la dedicación y los valores vinculados a la práctica deportiva en la comunidad autónoma.

Estos galardones, ya consolidados como una referencia en el ámbito regional, tienen como objetivo reconocer tanto el rendimiento deportivo como el impacto social de la actividad física, premiando proyectos, trayectorias y ejemplos de superación que contribuyen al desarrollo del deporte en Extremadura.

El premio principal está dotado con 4.000 euros y diploma acreditativo y distingue la excelencia en el deporte. Junto a él, el Premio “Gracias” reconocerá la trayectoria y la contribución de personas destacadas del panorama deportivo extremeño.

Reconocimiento a distintas realidades del deporte

Además del galardón principal, los Premios Espiga incluyen cuatro categorías específicas, cada una de ellas dotada con 1.500 euros y diploma acreditativo. En concreto, se premiarán iniciativas o candidaturas relacionadas con deporte colectivo, deporte individual, inclusión y promoción del talento joven.

Con esta estructura, la convocatoria pretende abarcar diferentes dimensiones del deporte, desde la competición y el alto rendimiento hasta la integración social y el apoyo a las nuevas generaciones de deportistas.

La entidad financiera subraya así su voluntad de visibilizar el talento deportivo extremeño y de respaldar propuestas que, más allá de los resultados, representen valores como el compromiso, la constancia, la igualdad de oportunidades y la capacidad de inspirar a la sociedad.

Candidaturas abiertas hasta el 30 de mayo

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de mayo. La convocatoria está dirigida a clubes, deportistas y entidades, que podrán optar a unos premios que buscan incentivar el impulso de la actividad física y el deporte en toda la región.

Con esta nueva edición, Caja Rural de Extremadura reafirma su apuesta por el deporte regional y por una sociedad más inclusiva, al tiempo que respalda el papel del deporte como herramienta de cohesión, promoción de hábitos saludables y generación de oportunidades.