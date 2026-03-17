Fútbol. Segunda Federación
El Extremadura, con bola para volver al 'playoff'
Los azulgranas que reciben esta tarde en el Francisco de la Hera, a las 18.00 horas, al Melilla, pueden dormir cuartos esta semana en caso de una victoria
Cuatro meses después y 15 jornadas más tarde, el Extremadura podría volver este miércoles a zona de 'playoff' de ascenso en el grupo cuarto de Segunda Federación. Para ello, los azulgranas deberían ganar esta tarde, a partir de las 18.00 horas en el Francisco de la Hera, al Melilla, en partido aplazado que se recupera este miércoles.
No es un partido cualquiera. «Es el partido que estábamos esperando», decía en la previa al partido el técnico David Rocha.
El técnico explica que el equipo llega en un buen momento anímico tras la última victoria, y destaca la ambición de sus jugadores en una semana exigente con tres partidos. «Los chicos no frenan, entrenan como animales y tienen un grado de motivación muy alto», aseguró. No obstante, el técnico advirtió de la dificultad del encuentro, recordando la igualdad del grupo y la necesidad de encadenar victorias para dar el salto definitivo. «Cuesta muchísimo ganar en esta categoría, pero si queremos pelear por objetivos importantes tenemos que lograr dos o tres victorias seguidas», subrayó.
Sobre el rival, el Melilla, Rocha anticipó un partido muy competitivo ante un equipo que lucha por la permanencia y que no pondrá las cosas fáciles. «Van a venir a quemar una de sus últimas naves y no nos van a regalar nada». Además, el entrenador hizo un llamamiento a la afición para que acuda al estadio en un horario poco habitual. «Que hagan un esfuerzo por venir. No tengo ninguna duda de que el equipo no les va a defraudar», concluyó,convencido de que el apoyo desde la grada será clave en un duelo que puede situar al Extremadura en una posición privilegiada en la clasificación.
Para el partido, el Extremadura pierde a Marco Manchón, que con una rotura muscular puede perderse las próximas dos semanas de competición. Ahí tiene alternativas Rocha como Núñez, Rober o la entrada de Cera y poner a Barace de extremo. El Melilla llega con la soga al cuello y sabiendo que una derrota le acerca a Tercera.
Alineaciones probables
EXTREMADURA: Robador; Barace, Cano, Cordero, Tala, Luis Nicolás, Zarfino, Manu Ramírez, Usama, Dieguito, Maikel.
MELILLA: Franganillo; Pelón, Robles, Antón, Tovar, Segura, Ortolá, Claverías, Julio, Chavarría, Dago.
ÁRBITRO: Cándido Rodríguez (canario).
ESTADIO: Francisco de la Hera
HORA: 18.00
- Cierra la ITV del polígono de Capellanías en Cáceres
- La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo
- Mérida pierde el bar Arcade, un histórico de la plaza de España
- Francisca Cadenas fue asesinada a golpes y descuartizada, según la autopsia
- Mérida tira el muro que tapaba Santa Eulalia y el monumento vuelve a abrirse a la ciudad
- Una carta rememora el Cáceres de los años 70: bares, pubs y la vida universitaria con la sinfonola del Bar Amador
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse