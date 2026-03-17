El Extremadura, con bola para volver al 'playoff'

Cuatro meses después y 15 jornadas más tarde, el Extremadura podría volver este miércoles a zona de 'playoff' de ascenso en el grupo cuarto de Segunda Federación. Para ello, los azulgranas deberían ganar esta tarde, a partir de las 18.00 horas en el Francisco de la Hera, al Melilla, en partido aplazado que se recupera este miércoles.

No es un partido cualquiera. «Es el partido que estábamos esperando», decía en la previa al partido el técnico David Rocha.

El técnico explica que el equipo llega en un buen momento anímico tras la última victoria, y destaca la ambición de sus jugadores en una semana exigente con tres partidos. «Los chicos no frenan, entrenan como animales y tienen un grado de motivación muy alto», aseguró. No obstante, el técnico advirtió de la dificultad del encuentro, recordando la igualdad del grupo y la necesidad de encadenar victorias para dar el salto definitivo. «Cuesta muchísimo ganar en esta categoría, pero si queremos pelear por objetivos importantes tenemos que lograr dos o tres victorias seguidas», subrayó.

Sobre el rival, el Melilla, Rocha anticipó un partido muy competitivo ante un equipo que lucha por la permanencia y que no pondrá las cosas fáciles. «Van a venir a quemar una de sus últimas naves y no nos van a regalar nada». Además, el entrenador hizo un llamamiento a la afición para que acuda al estadio en un horario poco habitual. «Que hagan un esfuerzo por venir. No tengo ninguna duda de que el equipo no les va a defraudar», concluyó,convencido de que el apoyo desde la grada será clave en un duelo que puede situar al Extremadura en una posición privilegiada en la clasificación.

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Para el partido, el Extremadura pierde a Marco Manchón, que con una rotura muscular puede perderse las próximas dos semanas de competición. Ahí tiene alternativas Rocha como Núñez, Rober o la entrada de Cera y poner a Barace de extremo. El Melilla llega con la soga al cuello y sabiendo que una derrota le acerca a Tercera.