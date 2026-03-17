La Federación Extremeña impulsa el protocolo 'RFEXF Lazos' para rebajar la tensión entre árbitros y clubes

La Real Federación Extremeña de Fútbol ha puesto en marcha el protocolo 'RFEXF Lazos', una nueva iniciativa con la que busca reforzar la convivencia en el fútbol regional y mejorar la relación entre el estamento arbitral y los clubes extremeños.

La medida nace con el objetivo de estrechar vínculos entre todos los actores que forman parte de este deporte y de contribuir a erradicar el clima de crispación que, en ocasiones, se genera en los recintos deportivos. Desde la federación subrayan que la transformación del fútbol extremeño en un espacio marcado por el respeto y la convivencia no será inmediata, sino que exigirá constancia, concienciación e implicación activa de jugadores, entrenadores, directivos, árbitros y aficionados.

La RFEXF hace así un llamamiento a todos los estamentos para abrir una nueva etapa basada en el respeto mutuo, la empatía y la sensibilización, valores que considera fundamentales para alcanzar los objetivos de concordia que persigue este protocolo.

Gestos simbólicos antes, durante y después del partido

La estrategia se sustentará en una serie de gestos simbólicos y prácticos que se desarrollarán en los encuentros de las categorías territoriales. Entre ellos figura un encuentro previo al partido entre el equipo arbitral y los directivos y técnicos de ambos clubes, con el fin de distender el ambiente antes del inicio del choque. Esta reunión será independiente de la habitual comprobación técnica de licencias y equipaciones.

Otra de las medidas será la foto de familia, que reunirá en el centro del campo a los 22 jugadores titulares y al trío arbitral para una imagen conjunta antes del comienzo del partido. Con este gesto, la federación pretende lanzar un mensaje de respeto por encima de la rivalidad deportiva.

Gráfico distribuido por la RFEXF. / .

Durante el encuentro, además, el protocolo apuesta por una gestión asertiva por parte de los colegiados, que mantendrán un tono dialogante tanto en el lenguaje verbal como en el gestual, favoreciendo así un mejor desarrollo del juego. A ello se sumará una salida conjunta al término del partido, en la que árbitros y capitanes caminarán juntos hacia los vestuarios como símbolo de calma y unidad.

Una recomendación con vocación de extenderse a todos los clubes

Aunque en esta primera fase el protocolo se plantea como una recomendación y no como una norma de obligado cumplimiento con carácter sancionador, la federación confía en que pueda ser asumido por la totalidad de los clubes, con independencia de su categoría.

El documento, además, se presenta como complemento del protocolo ya existente sobre violencia verbal, reforzando así las herramientas de prevención y civismo en las competiciones extremeñas. La RFEXF ha invitado a todos sus afiliados a sumarse a este cambio con una meta clara: que el respeto sea el verdadero protagonista en los campos de fútbol de la región.

La federación defiende que el futuro del fútbol extremeño dependerá de la capacidad colectiva para construir, desde hoy, un entorno más sereno y unido.