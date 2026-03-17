Nueva promoción de entradas del Cacereño Femenino ante el Barça B

El Cacereño Femenino ha puesto en marcha una promoción especial de entradas para el importante encuentro que le medirá al Barça B Femenino este domingo a las 12.00 horas en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado. Se trata de un duelo de gran trascendencia en la pelea por la permanencia en Primera Federación Femenina.

Desde el club verdiblanco se ha anunciado que los abonados del Cacereño, de Primera Federación, podrán asistir gratis. Además, la entidad ha activado una oferta para el resto de aficionados con un 2x1 en entradas para no abonados. El precio de las localidades será de 7 euros para adultos y 3 euros para niños, y la promoción estará disponible hasta el sábado por la mañana en tienda.

Más allá del atractivo del rival, el choque se presenta como una cita de enorme relevancia para el conjunto cacereño, ya que los puntos en juego pueden resultar decisivos en la lucha por asegurar la permanencia en la categoría.

Betis-AEM, este miércoles

El conjunto que dirige Ernesto Sánchez se encuentra quinto por la cola, en aparente zona segura, pero bajan los cuatro últimos y tiene los mismos puntos que el equipo que está justo por debajo, el SE AEM (23). Las catalanas disputan justo este miércoles el partido pendiente que tienen y lo hacen además en el campo de otro de los implicados, el Betis, que es antepenúltimo con 19.