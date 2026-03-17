El Sport gana y ya cuenta los días para campeonar

El Sport Extremadura dio un paso prácticamente definitivo en su camino hacia el título tras imponerse por 0-1 al Guiniguada Apolinario en un encuentro muy igualado que se resolvió gracias al acierto de Alba Zafra. El triunfo, unido a los empates de Málaga y Sporting Club en la jornada, permite a las pacenses ampliar su ventaja al frente de la clasificación hasta los nueve puntos cuando restan cinco jornadas para el final.

El partido respondió a lo esperado, con dos equipos bien posicionados y pocas concesiones en defensa. Durante la primera mitad, el equilibrio fue la nota dominante, con alternativas en el juego pero sin ocasiones claras que rompieran el empate inicial. El marcador no se movió antes del descanso pese a las intenciones ofensivas de ambos conjuntos.

Tras la reanudación, el equipo pacense dio un paso al frente y apostó por un fútbol más vertical. Esa mayor insistencia encontró premio en el minuto 64, cuando Alba Zafra aprovechó una de las llegadas para batir a la portera local y adelantar a su equipo.

A partir de ahí, el Sport supo gestionar su ventaja con inteligencia, controlando el ritmo del partido y neutralizando los intentos del conjunto canario por igualar el marcador. Con esta victoria, el liderato queda aún más reforzado y el equipo empieza a hacer cuentas para certificar matemáticamente el campeonato.

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El siguiente compromiso será determinante, ya que recibirá al Olympia Las Rozas con la posibilidad de seguir acercándose al objetivo del ascenso.